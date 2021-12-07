Galatasaray peşindeydi! Cedric Bakambu Galatasaray'dan servet istedi
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de bu yıl istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Hücuma takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, gündemine Çin'den ayrılacak Cedric Bakambu'yu almıştı. Yıldız golcünün Galatasaray'dan servet istediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
07.12.2021 09:13
- Son Güncelleme: 07.12.2021 09:14
Çin'den ayrılma kararı alan ve forvet arayışında olan Galatasaray'ın da listesinde bulunan Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönecek...
Sarı-kırmızılı yönetim sezon başında Bakambu ile aynı paraları isteyen Ghezzal ve Elneny transferlerini veto etmişti. Bu sezon Diagne, Mohamed ve Halil'den beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray'da ocak ayında forvet takviyesi gündemde.
Eski Bursasporlu Bakambu dışında Real Madrid'de umduğunu bulamayan Jovic'in de ismi sarı-kırmızılılarla anılıyor.