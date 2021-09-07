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Haberler Spor Galatasaray'da Mohamed Elneny harekatı! Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala İngilizler duyurdu

Galatasaray'da Mohamed Elneny harekatı! Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala İngilizler duyurdu

Geçtiğimiz sezon son maçla şampiyonluğu elinden kaçıran Galatasaray, yeni sezona iddialı girmek için transfer dönemini son dakikasına kadar kullanıyor. Transfer penceresi yarın kapanacağı için çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da Mohamed Elneny heyecanı yaşanıyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
07.09.2021 16:16 - Son Güncelleme: 07.09.2021 16:16
Galatasaray’da Mohamed Elneny harekatı! Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala İngilizler duyurdu

Galatasaray orta alana beklenen takviyeyi yapıyor. Transfer penceresi yarın kapanacağı için çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da Mohamed Elneny heyecanı yaşanıyor.

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Galatasaray’da Mohamed Elneny harekatı! Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala İngilizler duyurdu

İngiliz basını, Galatasaray'ın hem Mısırlı yıldız hem de Arsenal ile her konuda anlaştığını son dakika olarak duyurdu.

Galatasaray’da Mohamed Elneny harekatı! Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala İngilizler duyurdu

Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta da Elneny için girişimlerde bulunmuş ancak Başkan Burak Elmas yüksek maliyet nedeniyle transferi veto etmişti.

Galatasaray’da Mohamed Elneny harekatı! Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala İngilizler duyurdu

Yönetimin bu sabah tecrübeli yıldız için yeni bir girişimde bulunduğu ve bu kez anlaşmanın sağlandığı belirtiliyor.

Galatasaray’da Mohamed Elneny harekatı! Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala İngilizler duyurdu

İngiliz basınına göre 29 yaşındaki Elneny en geç yarın sabaha kadar İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'a imzayı atacak.

Galatasaray’da Mohamed Elneny harekatı! Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala İngilizler duyurdu

İngiliz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcuyu bonservisiyle beraber transfer edeceğini de duyurdu.

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