Galatasaray'da Mohamed Elneny harekatı! Transfer döneminin bitmesine dakikalar kala İngilizler duyurdu
Geçtiğimiz sezon son maçla şampiyonluğu elinden kaçıran Galatasaray, yeni sezona iddialı girmek için transfer dönemini son dakikasına kadar kullanıyor. Transfer penceresi yarın kapanacağı için çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da Mohamed Elneny heyecanı yaşanıyor.
07.09.2021 16:16
- Son Güncelleme: 07.09.2021 16:16
Galatasaray orta alana beklenen takviyeyi yapıyor. Transfer penceresi yarın kapanacağı için çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da Mohamed Elneny heyecanı yaşanıyor.
İngiliz basını, Galatasaray'ın hem Mısırlı yıldız hem de Arsenal ile her konuda anlaştığını son dakika olarak duyurdu.
İngiliz basınına göre 29 yaşındaki Elneny en geç yarın sabaha kadar İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'a imzayı atacak.
İngiliz basını, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcuyu bonservisiyle beraber transfer edeceğini de duyurdu.