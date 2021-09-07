Fenerbahçe’ye sol kanat transferinde büyük engel!

Fenerbahçe'de sol kanat transferi için büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Orta sahanın soluna hem hücum hem de savunma yönü güçlü bir oyuncu arayan Sarı-Lacivertliler, bu bölgeyi yabancı bir oyuncu ile takviye etmek istiyordu. Ancak son olarak kadroya katılan Miguel Crespo ile birlikte Fenerbahçe'deki yabancı oyuncusu sayısı Steven Caulker haricinde 14'e ulaştı ve kontenjan tamamen doldu.