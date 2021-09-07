Fenerbahçe'ye sol kanat transferinde büyük engel!
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sol kanat transferi için büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Yabancı oyuncu sayısı lisansı çıkarılmayan Steven Caulker haricinde 14'e ulaştı. Bu durum sol kanada yabancı bir oyuncu almak isteyen Sarı-Lacivertliler'in transferin bitimine saatler kala işini bir hayli zorlaştırdı.
Fenerbahçe'de sol kanat transferi için büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Orta sahanın soluna hem hücum hem de savunma yönü güçlü bir oyuncu arayan Sarı-Lacivertliler, bu bölgeyi yabancı bir oyuncu ile takviye etmek istiyordu. Ancak son olarak kadroya katılan Miguel Crespo ile birlikte Fenerbahçe'deki yabancı oyuncusu sayısı Steven Caulker haricinde 14'e ulaştı ve kontenjan tamamen doldu.
ZAJC'İN TAKIMDAN AYRILMA İHTİMALİ MUCİZELERE KALDI
Sol kanadına yabancı bir oyuncu transfer etmek için kadrodaki mevcut yabancılardan biriyle yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe'de Miha Zajc'a bazı Rus kulüplerinden teklifler gelse de Sloven oyuncu ile ilgili somut bir gelişme yaşanmadı. Rusya'da transferin bu gece sona erecek olması sebebiyle Zajc'in takımdan ayrılma ihtimali mucizelere kaldı.
Şu an kadrosunda Caulker harici 14 yabancı bulunan Sarı-Lacivertliler'in bu futbolculardan birinin takımdan ayrılmaması halinde sol kanada yabancı bir oyuncu takviye etmesi durumunda bir yabancısı ile ya sözleşmesini feshetmesi ya da lisansını askıya alması gerekiyor.
İşte Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları: