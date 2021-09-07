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Fenerbahçe'de iletişim krizi: Mergim Berisha'nın tercümanı Mesut Özil oldu!

Fenerbahçe'nin Salzburg'dan transfer ettiği Kosova asıllı Alman futbolcu Mergim Berisha, İngilizcesi iyi olmadığı için takım arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ise takım içinde konuşulanları Berisha'ya Almanca olarak anlatarak arkadaşına tercümanlık yapıyor.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
07.09.2021 16:38 - Son Güncelleme: 07.09.2021 16:40
Fenerbahçe’de iletişim krizi: Mergim Berisha’nın tercümanı Mesut Özil oldu!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, takımın yeni transferi Mergim Berisha'yı kanatlarının altına aldı.

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Fenerbahçe’de iletişim krizi: Mergim Berisha’nın tercümanı Mesut Özil oldu!

Kosova asıllı Alman futbolcunun, İngilizcesinin iyi olmaması sebebiyle takım arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlanması üzerine devreye giren Mesut'un Berisha için İngilizce ve Türkçeden yaptığı çevirilerle genç futbolcunun adaptasyon sürecinde önemli bir rol oynadığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de iletişim krizi: Mergim Berisha’nın tercümanı Mesut Özil oldu!

Berisha'yı hem Türk hem de yabancı oyuncularla kaynaştırmak için büyük bir çaba harcayan Mesut Özil'in takıma yeni takılan bir başka Alman oyuncu Max Meyer ile de yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de iletişim krizi: Mergim Berisha’nın tercümanı Mesut Özil oldu!

Almanya'da doğup büyüyen ve geçmişte Alman Milli Takımı'nda görev yapan Mesut Özil, kendisi gibi Alman vatandaşı olan Berisha ve Meyer'in İstanbul'daki en büyük destekçisi olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe’de iletişim krizi: Mergim Berisha’nın tercümanı Mesut Özil oldu!

Öte yandan Fenerbahçe'nin Berisha için kısa süre içinde Almancayı da konuşabilen bir tercüman ile anlaşmak istediği biliniyor.

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