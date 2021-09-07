Fenerbahçe'de iletişim krizi: Mergim Berisha'nın tercümanı Mesut Özil oldu!
Fenerbahçe'nin Salzburg'dan transfer ettiği Kosova asıllı Alman futbolcu Mergim Berisha, İngilizcesi iyi olmadığı için takım arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanıyor. Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ise takım içinde konuşulanları Berisha'ya Almanca olarak anlatarak arkadaşına tercümanlık yapıyor.
07.09.2021 16:38
- Son Güncelleme: 07.09.2021 16:40
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, takımın yeni transferi Mergim Berisha'yı kanatlarının altına aldı.
Berisha'yı hem Türk hem de yabancı oyuncularla kaynaştırmak için büyük bir çaba harcayan Mesut Özil'in takıma yeni takılan bir başka Alman oyuncu Max Meyer ile de yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Almanya'da doğup büyüyen ve geçmişte Alman Milli Takımı'nda görev yapan Mesut Özil, kendisi gibi Alman vatandaşı olan Berisha ve Meyer'in İstanbul'daki en büyük destekçisi olarak göze çarpıyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Berisha için kısa süre içinde Almancayı da konuşabilen bir tercüman ile anlaşmak istediği biliniyor.