Galatasaray'da Mbaye Diagne Fernando Muslera'nın gerisinde kaldı
Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi sürüyor. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne istatistiklerde, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın bile gerisinde kaldı.
20.03.2019 12:49
- Son Güncelleme: 20.03.2019 12:55
Devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli ve büyük ümitlerle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne performansıyla eleştiri oklarının hedefinde...
Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta 2'si penaltıdan 3 gol atabilen Senegalli yıldızın istatistikleri de herkesi hayrete düşürecek cinsten.
SADECE 1 ŞUT ATABİLİYOR!
Diagne 7 maçta ortalama 24 kez topla buluşabilirken, sadece 14 pas attı.
Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda ortalama 1.1 şut çekebilirken, 0.7 kilit pas attı. Bu rakamlar kaleci Muslera'nın bile gerisinde kaldı.
RAKİP FORVETLER ÇOK DAHA İYİ
Uruguaylı eldiven, Diagne'nin forma giydiği 7 maçta ortalama 50 kez topla buluşup, takıarkadaşlarına 43 pas gönderdi.