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Galatasaray'da Mbaye Diagne Fernando Muslera'nın gerisinde kaldı

Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi sürüyor. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne istatistiklerde, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın bile gerisinde kaldı.

20.03.2019 12:49 - Son Güncelleme: 20.03.2019 12:55
Galatasaray'da Mbaye Diagne Fernando Muslera'nın gerisinde kaldı

Devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli ve büyük ümitlerle Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne performansıyla eleştiri oklarının hedefinde...

Galatasaray'da Mbaye Diagne Fernando Muslera'nın gerisinde kaldı

Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta 2'si penaltıdan 3 gol atabilen Senegalli yıldızın istatistikleri de herkesi hayrete düşürecek cinsten.

Galatasaray'da Mbaye Diagne Fernando Muslera'nın gerisinde kaldı

SADECE 1 ŞUT ATABİLİYOR!
Diagne 7 maçta ortalama 24 kez topla buluşabilirken, sadece 14 pas attı.

Galatasaray'da Mbaye Diagne Fernando Muslera'nın gerisinde kaldı

Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda ortalama 1.1 şut çekebilirken, 0.7 kilit pas attı. Bu rakamlar kaleci Muslera'nın bile gerisinde kaldı.

Galatasaray'da Mbaye Diagne Fernando Muslera'nın gerisinde kaldı

RAKİP FORVETLER ÇOK DAHA İYİ
Uruguaylı eldiven, Diagne'nin forma giydiği 7 maçta ortalama 50 kez topla buluşup, takıarkadaşlarına 43 pas gönderdi.

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