A Milli Takım Arnavutluk karşısında! Şenol Güneş'ten sürpriz 11
A Milli Takım EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda ilk maçına çıkıyor. Türkiye'nin Arnavutluk'a konuk olacağı karşılaşma 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçına sürpriz bir 11'le çıkmayı planlıyor. İşte Güneş'in ilk maçında sahaya süreceği kadro...
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren miller, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ayrı çalıştıkları idmanın taktik bölümünde takıma dahil oldu. Ay-Yıldızlı ekibin 11'inde sürpriz isimler var... İşte Şenol Güneş'in Arnavutluk ilk 11'i: