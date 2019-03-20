A Milli Takım Arnavutluk karşısında! Şenol Güneş'ten sürpriz 11

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren miller, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ayrı çalıştıkları idmanın taktik bölümünde takıma dahil oldu. Ay-Yıldızlı ekibin 11'inde sürpriz isimler var... İşte Şenol Güneş'in Arnavutluk ilk 11'i: