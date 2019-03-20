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Galatasaray Bundesliga'da oynayan Kenan Karaman'ın peşinde

Yabancı sayısının yeniden düzenleneceği haberleri üzerine Galatasaray, Türk pasaportu bulunan oyuncuların transferlerini öncelik olarak belirledi. Fatih Terim, Bundesliga'da forma giyen ve Milli Takım'da da oynayan Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı.

20.03.2019 10:17 - Son Güncelleme: 20.03.2019 10:17
Galatasaray Bundesliga'da oynayan Kenan Karaman'ın peşinde

Akşam'ın haberine göre ara transfer döneminde Türk olarak bir tek Emre Taşdemir'i kadrosuna katan ve sezon sonunda yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen Cim-Bom'un, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ın performansını yakından takip ettiği öğrenildi.

Galatasaray Bundesliga'da oynayan Kenan Karaman'ın peşinde

3 POZİSYONDA OYNUYOR
Sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası olmak üzere 3 farklı pozisyonda oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Almanya'da 1 gol ve 2 asiste imza attı. 2021'e kadar kontratı bulunan Kenan'ın maliyetinin 500 bin euro ila 1 milyon euro bonservis bedeli arasında olacağı iletildi. Kenan'ın antrenman, maç performansları takip edilirken Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncuyu Türkiye A Milli Takımı'na çağıran ve görev veren isim de Teknik Direktör Terim olmuştu.

Galatasaray Bundesliga'da oynayan Kenan Karaman'ın peşinde

AKRABALARI İSTANBUL'DA
Kenan'ın da Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Fatih Terim'le arası çok iyi olan futbolcunun birçok akrabası Türkiye'de yaşıyor. Bütün raporların olumlu gelmesi halinde futbolcuya ödenecek para konusunda da pazarlıklar yapılacak. Şampiyonluk yaşamak isteyen Kenan, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin de hayalini kuruyor. Fortuna Düsseldorf'la bu hedeflere ulaşması bir hayli zor gözüken yıldız futbolcu, Galatasaray'la birlikte hayallerini de yaşayabilir.

Galatasaray Bundesliga'da oynayan Kenan Karaman'ın peşinde
Galatasaray Bundesliga'da oynayan Kenan Karaman'ın peşinde
Galatasaray Bundesliga'da oynayan Kenan Karaman'ın peşinde
Galatasaray Bundesliga'da oynayan Kenan Karaman'ın peşinde
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