Galatasaray Bundesliga'da oynayan Kenan Karaman'ın peşinde

3 POZİSYONDA OYNUYOR

Sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası olmak üzere 3 farklı pozisyonda oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Almanya'da 1 gol ve 2 asiste imza attı. 2021'e kadar kontratı bulunan Kenan'ın maliyetinin 500 bin euro ila 1 milyon euro bonservis bedeli arasında olacağı iletildi. Kenan'ın antrenman, maç performansları takip edilirken Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncuyu Türkiye A Milli Takımı'na çağıran ve görev veren isim de Teknik Direktör Terim olmuştu.