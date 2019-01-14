Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray mutlu sona çok yaklaştı. Taraftarı heyecanlandıracak ve tribüne çekecek bir forvet alma çabası içerisinde olan yöneticiler Mario Balotelli'nin transferinde büyük aşama kaydetti.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 09:57:53 Güncelleme: 10:07:33
Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı

Gomis'in ayrılışı sonrası gol yollarında büyük problemler yaşayan, Eren Derdiyok ile de hüsran yaşayan Galatasaray'da beklenen forvet transferi bitiyor.

Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı

Alan Carvalho transferinin çıkmaza girmesi üzerine Balotelli'yi yeniden gündeme alan ve İtalyan golcüyü iki gün önce İstanbul'a çağırıp görüşen Galatasaray bu transfer harekatında önemli mesafe katetti.

Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı

Maslak'ta bir rezidansta gerçekleşen görüşmede Balotelli'nin Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirlendi.

Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı

Zirve sonrası İstanbul'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, ayrılık şartlarını konuşmak için kulübü Nice ile masaya oturacak.

Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı

Balotelli'yi özellikle başkan Mustafa Cengiz'in çok istediği öğrenildi.

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