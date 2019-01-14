Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray mutlu sona çok yaklaştı. Taraftarı heyecanlandıracak ve tribüne çekecek bir forvet alma çabası içerisinde olan yöneticiler Mario Balotelli'nin transferinde büyük aşama kaydetti.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 09:57:53 Güncelleme: 10:07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





