Ersun Yanal Mehmet Topal'ı sildi

Devre arası hazırlık kampını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal raporunu hazırladı. Tecrübeli teknik adamın Mehmet Topal'ın performansını beğenmediği ve ikinci devre forma vermeyi düşünmediği öğrenildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 11:03:50 Güncelleme: 11:06:52
Ersun Yanal Mehmet Topal'ı sildi

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Antalya'daki devre arası kampında yapılan çalışmalar sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın kafasındaki kadro büyük ölçüde şekillendi.

Ersun Yanal Mehmet Topal'ı sildi

Takımında isimlerin değil hak edenlerin oynayacağını belirterek adalet vurgusu yapan Ersun Yanal'ın gözüne giren isimler kadro dışı cezaları biten Volkan ve Dirar ile takımın en skoreri Frey oldu.

Ersun Yanal Mehmet Topal'ı sildi

Dereağzı'nda çalıştığı dönemde performansını artıran Volkan, yan toplardaki zaafları nedeniyle eleştirilen Harun'un önüne geçmekte zorlanmazken Yanal ikinci yarıda kaleyi kaptana teslim etme kararı aldı.

Ersun Yanal Mehmet Topal'ı sildi

Volkan, performansı ve tecrübesiyle yeniden birinci kaleci olarak görev yapacak.

Ersun Yanal Mehmet Topal'ı sildi

Yanal'ın bankolarından birisi de Dirar olacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı
Galatasaray'da Mario Balotelli heyecanı