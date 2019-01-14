Ersun Yanal Mehmet Topal'ı sildi
Devre arası hazırlık kampını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal raporunu hazırladı. Tecrübeli teknik adamın Mehmet Topal'ın performansını beğenmediği ve ikinci devre forma vermeyi düşünmediği öğrenildi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 11:03:50
Güncelleme: 11:06:52
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Antalya'daki devre arası kampında yapılan çalışmalar sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın kafasındaki kadro büyük ölçüde şekillendi.
Takımında isimlerin değil hak edenlerin oynayacağını belirterek adalet vurgusu yapan Ersun Yanal'ın gözüne giren isimler kadro dışı cezaları biten Volkan ve Dirar ile takımın en skoreri Frey oldu.
Dereağzı'nda çalıştığı dönemde performansını artıran Volkan, yan toplardaki zaafları nedeniyle eleştirilen Harun'un önüne geçmekte zorlanmazken Yanal ikinci yarıda kaleyi kaptana teslim etme kararı aldı.
Volkan, performansı ve tecrübesiyle yeniden birinci kaleci olarak görev yapacak.
Yanal'ın bankolarından birisi de Dirar olacak.