Beşiktaş Kopenhag'dan Viktor Fischer'ın peşinde
Beşiktaş yollarını ayırmaya hazırlandığı Babel'in alternatifini Danimarka'da buldu. Kopenhag'da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Viktor Fischer'ın peşine düşen siyah beyazlılar genç oyuncunun menajeri ile temas kurdu.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 08:22:58
Güncelleme: 08:24:46
Ryan Babel'le yollarını ayıran Beşiktaş acele bir şekilde alternatif isimlere yönelmeye başladı.
Gelen haberlere göre siyahbeyazlı kulübün radarına giren ilk ismin ise Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Viktor Fischer olduğu öğrenildi.
Hatta yönetimin temaslara bile başlayıp 24 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Sören Lerby ile masaya oturduğu bildirildi.
Beşiktaş'ın bu görüşmede oyuncunun istekleri ve maliyeti ile ilgili bilgi aldığı kaydedilirken, Fischer cephesinin birkaç gün içinde dönüş yapacağı ifade edildi.
22 MAÇTA 9 GOL, 1 ASİST
Yönetimin, 1.81 boyundaki oyuncudan olumlu yanıt alması durumunda da hemen Kopenhag ile pazarlıklara başlayıp satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı dile getirildi