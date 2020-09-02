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Galatasaraylı yıldızdan olay yaratacak açıklama: Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım

Türkiye'de futbolun yıldızları bazı takımlarla özdeşleşip kafalarımızda onlardan ayrılmaz bir parça haline geliyorlar. Ama bazen onların gönlünde yatan aslan bambaşka olabiliyor. Tıpkı onun gibi. Galatasaray'ın yıldız isminin yaptığı 'Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım' açıklaması tüm tabuları yıkacak cinsten. İşte çok şaşıracağınız o gerçek ve futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar...

02.09.2020 16:22 - Son Güncelleme: 02.09.2020 16:23
Galatasaraylı yıldızdan olay yaratacak açıklama: Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın yıldızının, büyük bir Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyor muydunuz? Hemde Beşiktaşlı bir futbolcunun büyük bir hayranı olduğunu. Hadi takvimleri geriye saralım.

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Galatasaraylı yıldızdan olay yaratacak açıklama: Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım

Galatasaray için atılmış 628 gol ve adına yaraşır bir efsan Metin Oktay. Fakat öyle ilginç bir gerçek var ki duyanlarda inanmakta güçlük geçiyor. O da Metin Oktay'ın aslında koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu.

Galatasaraylı yıldızdan olay yaratacak açıklama: Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım

KOYU BİR BEŞİKTAŞ TARAFTARIYDI

Metin Oktay verdiği bir röportajda Galatasaray'a gelmeden önce koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirtiyor ve 'Recep Adanır' gibi bir futbolcu olmak istediğini açıklıyor. Ayrıca sözlerine şunları ekliyor: 'En beğendiğim oyuncu Ali İhsan Karayiğit'ti. Ancak kendisi gibi olmak istediğim Recep ağabeyle beraber Galatasaray'da oynayacağım, aklımın ucundan bile geçmemişti.'

(Beşiktaş'ın Baba lakaplı sembol ismi Recep Adanır 1960-62 yıllarında Galatasaray forması giydi)

Galatasaraylı yıldızdan olay yaratacak açıklama: Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım

BEŞİKTAŞ'A NEDEN GİTMEDİ?

Bu itirafı yapan Metin Oktay hemen ardından Galatasaraylılığın artık kanına işlediğini belirtiyor ve Beşiktaş'a gitmeme, daha doğrusu alınmama sebebini şöyle açıklıyor: 'Kısmet işte, o zamanki Beşiktaş antrenörü Cihat Arman, Naci Erdem'le beni menisküs olduğumu söyleyerek Siyah-Beyazlı kulübe almamıştı.'

Galatasaraylı yıldızdan olay yaratacak açıklama: Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım

Metin Oktay'ın koyu bir Beşiktaş taraftarı olması ve Beşiktaş'ın kapısından dönmesi, hem Galatasaray hem de Türkiye futbol tarihinin dönemeçlerinden biri olmuştu. Çocukluk aşkı başka bir takım olup, bambaşa bir takımla veya ezeli rakiplerle özdeşleşen tek futbolcu Metin Oktay değil. Hele bir Fatih Terim gerçeği var ki oldukça şaşırtan cinsten.

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