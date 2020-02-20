Galatasaray'da Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisi öncesi...
Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmayı da kazanarak ligde zirveye tutunan Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü. Florma Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürülen çalışmalarda Mario Lemina'nın son durumu ile ilgili de bir açıklama yapıldı. Peki Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte detaylar...
20.02.2020 17:51
- Son Güncelleme: 20.02.2020 17:51
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından sınırlı alanda pas oyunu oynandığı belirtildi.
İdmanın devamında dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanın tamamlandığı bildirildi.
Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırladığı oyuncularına idman esmasında sık sık direktif verdi.
Oyuncuların da eksta bir motivasyon ile antrenmanda verilen görevleri yerine getirdiği gözlendi.
LEMINA AÇIKLAMASI!
Öte yandan, 22. hafta maçında oynanan Malatyaspor maçının son bölümünde sakatlanan ve Terim'in 'Kilit oyuncumuz' dediği Mario Lemina'nın tedavisine devam edildiği sarı kırmızılıların resmi internet sitesindeki 'İdman Raporu'nda duyuruldu.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanlarla devam edecek.