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Galatasaray'da Lemina gelişmesi! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmayı da kazanarak ligde zirveye tutunan Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü. Florma Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürülen çalışmalarda Mario Lemina'nın son durumu ile ilgili de bir açıklama yapıldı. Peki Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

20.02.2020 17:51 - Son Güncelleme: 20.02.2020 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





