Dünya böyle transfer görmedi! Koronavirüsün göbeğine transfer oldu...
Tüm dünya Çin'in Wuhan kentinde baş gösteren ve hızla yayılan koronavirüs yüzünden diken üzerinde. Wuhan kentinin karantinaya alınmasına, binlerce insanın ölmesine ve dünyaya korkunun hakim olmasına neden olan coronavirüs, futbolu da vurmuştu. 22 Şubat - 31 Ekim tarihleri arasında oynanması gereken Çin Süper Ligi de koronavirüs tehlikesi sebebiyle süresiz ertelenmişti. Bu yüzden pek çok futbolcu Çin'den ayrılmıştı. Ancak 'Herkes gider Mersin'e, o gider tersine' sözü gerçek oldu. Dünyaca ünlü futbolcu Çin'e transfer oldu. Hem de virüsün çıktığı kent Wuhan'ın takımına...
Dünya koronavirüs etkisi altında. Şu ana kadar Asya'da can alsa da tüm dünya etkisinde. başta günlük hayat olmak üzere yaşamın pek çok alanını kötü etkileyen koronavirüs futbolu etkilemiş ve pek çok futbolcu Çin'den ayrılmıştı.
Ancak biri var ki tam tersi bir harekette bulunarak Çin'e transfer oldu. Hem de koronavirüsün çıktığı Wuhan kentine.