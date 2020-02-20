Dünya böyle transfer görmedi! Koronavirüsün göbeğine transfer oldu...

Dünya koronavirüs etkisi altında. Şu ana kadar Asya'da can alsa da tüm dünya etkisinde. başta günlük hayat olmak üzere yaşamın pek çok alanını kötü etkileyen koronavirüs futbolu etkilemiş ve pek çok futbolcu Çin'den ayrılmıştı.

Ancak biri var ki tam tersi bir harekette bulunarak Çin'e transfer oldu. Hem de koronavirüsün çıktığı Wuhan kentine.