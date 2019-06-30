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Galatasaray'da kriz! İki yıldızdan biri gidecek

Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satmadan alamayan Galatasaray, transferde çıkmaza girdi. Diagne'nin Suudi takımlara transferinin gecikmesi nedeniyle eksik olan mevkilerini dolduramayan sarı kırmızılı takım B planını uygulamaya koymak üzere harekete geçti. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer hareketliliği...

30.06.2019 15:48 - Son Güncelleme: 30.06.2019 15:51
Galatasaray'da kriz! İki yıldızdan biri gidecek

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan'a transferinde yaşanan tıkanma nedeniyle yeni bir harekat tarzı geliştiriyor.

Galatasaray'da kriz! İki yıldızdan biri gidecek

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına uymak ve transfer için kaynak yaratma sorunluluğu bulunan sarı-kırmızılılar, bu nedenle satılacak yeni oyuncular için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da kriz! İki yıldızdan biri gidecek

Sarı-kırmızılılarda Diagne'nin gitmesi uzarsa, para edecek iki futbolcusundan birini satacak.

Galatasaray'da kriz! İki yıldızdan biri gidecek

Buna göre de teknik kadro kararını verecek.

Galatasaray'da kriz! İki yıldızdan biri gidecek

MARCAO 25-30 MİLYONLUK YETENEK
Cim-Bom'un devre arasında 4 milyon euroya aldığı Marcao, kısa sürede kendisini gösterip İtalya ve İspanya'dan 10 milyon euroluk teklifler gelince gidecek adaylardan biri durumuna geldi.

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