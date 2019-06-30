Galatasaray'da kriz! İki yıldızdan biri gidecek
Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satmadan alamayan Galatasaray, transferde çıkmaza girdi. Diagne'nin Suudi takımlara transferinin gecikmesi nedeniyle eksik olan mevkilerini dolduramayan sarı kırmızılı takım B planını uygulamaya koymak üzere harekete geçti. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer hareketliliği...
30.06.2019 15:48
- Son Güncelleme: 30.06.2019 15:51
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan'a transferinde yaşanan tıkanma nedeniyle yeni bir harekat tarzı geliştiriyor.
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına uymak ve transfer için kaynak yaratma sorunluluğu bulunan sarı-kırmızılılar, bu nedenle satılacak yeni oyuncular için çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılılarda Diagne'nin gitmesi uzarsa, para edecek iki futbolcusundan birini satacak.
Buna göre de teknik kadro kararını verecek.
MARCAO 25-30 MİLYONLUK YETENEK
Cim-Bom'un devre arasında 4 milyon euroya aldığı Marcao, kısa sürede kendisini gösterip İtalya ve İspanya'dan 10 milyon euroluk teklifler gelince gidecek adaylardan biri durumuna geldi.