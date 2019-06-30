Beşiktaş'ta 3 imza birden
Geçtiğimiz sezon ligi istediği yerde bitiremeyen ve sezon sonunda Abdullah Avcı ile sözleşme imzalayan Beşiktaş, transferdeki suskunluğunu da bozuyor. Siyah Beyazlı yönetim Copa America'da başarılı bir performans sergileyen solak bir stoperin yanısıra, sürpirz iki isimle daha temasa geçti. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
30.06.2019 10:19
- Son Güncelleme: 30.06.2019 10:20
Beşiktaş gözünü bonservis bedeli düşük, adı fazla duyulmamış ama yetenekli yıldızlara çevirmiş durumda.
Portekizli yıldız Pepe'nin gitmesinin ardından Enzo Roco ve İsimat Mirin'den beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bu bölgeye kaliteli bir takviye yapmak için kolları sıvadı.
Mali sıkıntılar nedeniyle yüksek maliyetli isimlerden uzak duran Beşiktaş yönetiminin gündemine sürpriz bir isim daha girdi.
TARRAGONA'DA KİRALIK OYNADI
Bu isim, Copa America'da maç başına 7 top uzaklaştırma ile oynayan Venezuela'nın 26 yaşındaki stoperi Mikel Villanueva...
Bonservisi Malaga'da olan 1.92 boyundaki sol ayaklı stoperin, halen devam eden turnuvada yakaladığı yüzde 85.2'lik isabetli pas ortalaması da dikkat çekti.