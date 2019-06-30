Beşiktaş'ta 3 imza birden

Geçtiğimiz sezon ligi istediği yerde bitiremeyen ve sezon sonunda Abdullah Avcı ile sözleşme imzalayan Beşiktaş, transferdeki suskunluğunu da bozuyor. Siyah Beyazlı yönetim Copa America'da başarılı bir performans sergileyen solak bir stoperin yanısıra, sürpirz iki isimle daha temasa geçti. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

30.06.2019 10:19 - Son Güncelleme: 30.06.2019 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





