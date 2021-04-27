RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 11'de sürpriz değişiklik! Fatih Terim'den radikal karar

Süper Lig'in 38. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Antalyaspor maçındaki oyundan memnun olan Fatih Terim'in Mostafa Mohamed'in dönüşü sonrası Mısırlı yıldıza yer açmak için bazı değişiklikler yapacağı ve farklı bir dizilişle takımını sahaya çıkaracağı öğrenildi. İşte detaylar...

27.04.2021 14:58 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:12
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 11'de sürpriz değişiklik! Fatih Terim'den radikal karar

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü sahasında Konyaspor ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde sarı kırmızılı takımda 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Bu oyuncuların ikisi Antalyaspor maçında 11 oynamadı. Diğerinin de bu maçta forma giymesi beklenmiyordu. Peki Fatih Terim nasıl bir kadro kuracak? İşte gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 11'de sürpriz değişiklik! Fatih Terim'den radikal karar

TAKIMLARIN SON DURUMLARI
Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 11'de sürpriz değişiklik! Fatih Terim'den radikal karar

İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı. Süper Lig'in 37. haftasında, sahasında Hatayspor'u konuk eden ve 0-0 berabere kalan Konyaspor'da kırmızı kart gören Nejc Skubic'in yanı sıra Abdülkerim Bardakçı da Galatasaray karşılaşmasında cezalı oldukları için forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 11'de sürpriz değişiklik! Fatih Terim'den radikal karar

SAHASINDA GALİBİYETE HASRET
Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 11'de sürpriz değişiklik! Fatih Terim'den radikal karar

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı.,