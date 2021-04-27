Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 11'de sürpriz değişiklik! Fatih Terim'den radikal karar
Süper Lig'in 38. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Antalyaspor maçındaki oyundan memnun olan Fatih Terim'in Mostafa Mohamed'in dönüşü sonrası Mısırlı yıldıza yer açmak için bazı değişiklikler yapacağı ve farklı bir dizilişle takımını sahaya çıkaracağı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü sahasında Konyaspor ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde sarı kırmızılı takımda 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Bu oyuncuların ikisi Antalyaspor maçında 11 oynamadı. Diğerinin de bu maçta forma giymesi beklenmiyordu. Peki Fatih Terim nasıl bir kadro kuracak? İşte gelişmeler...
İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı. Süper Lig'in 37. haftasında, sahasında Hatayspor'u konuk eden ve 0-0 berabere kalan Konyaspor'da kırmızı kart gören Nejc Skubic'in yanı sıra Abdülkerim Bardakçı da Galatasaray karşılaşmasında cezalı oldukları için forma giyemeyecek.