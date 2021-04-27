Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 11'de sürpriz değişiklik! Fatih Terim'den radikal karar

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü sahasında Konyaspor ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde sarı kırmızılı takımda 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Bu oyuncuların ikisi Antalyaspor maçında 11 oynamadı. Diğerinin de bu maçta forma giymesi beklenmiyordu. Peki Fatih Terim nasıl bir kadro kuracak? İşte gelişmeler...