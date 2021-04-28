Fatih Terim'den sürpriz diziliş! İşte Galatasaray - Konyaspor maçı 11'leri...
Şampiyonluk yarışını son maça kadar devam ettirmek isteyen Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Lider Beşiktaş'ın 6, Fenerbahçe'nin ise 3 puan ardında bulunan sarı-kırmızılı ekipte puan kaybına tahammül yok. Zorlu karşılaşma öncesi takımıyla bir toplantı yapan Terim, şampiyonluğa olan inancını bir kez daha dile getirirken; takıma olan güvenini de aktardı. Dün yapılan koronavirüs testlerinde 3 ismin sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray'da bu isimlerin kimler olduğu açıklanmazken, gelen bilgiler bu futbolcuların Antalyaspor maçında ilk 11'de bulunmadığı yönünde. Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in performansı sonrası iki isme de forma vermeyi planlayan Terim'in dizilişte değişiklik yapmayı planladığı öğrenildi. İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...
Galatasaray, bugün Konyaspor ile hayati bir maçı çıkacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u deplasman da 1-0 yenen ve moral bulan sarı- kırmızılı ekip için bugünkü karşılaşmada çok büyük önem taşıyor. Ligin tamamlanmasına 5 hafta kala lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alan Cimbom'u galibiyet dışında bir sonuç oldukça sıkıntıya sokacak. Sarı-kırmızılılar, Rize'ye konuk olacak Beşiktaş ile aynı saatte maça çıkacak.
İLK MAÇI 4-3 KAYBETMİŞTİ
Buna karşılık Fenerbahçe ise yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray'ın şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şansını sürdürebilmesi için rakiplerinin de puan kaybetmesi büyük önem taşıyor. Öte yandan Konyaspor ise ligde son haftalarda kazanmayı unuttu. Çıktığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan yeşil- beyazlı ekip, Galatasaray karşısında kötü gidişata 'dur' demenin planlarını yapıyor. İlk yarıda Konya'da oynanan maçı 4-3 kaybeden Galatasaray için bugünkü karşılaşma aynı zamanda bir rövanş niteliği de taşıyor.
EVİNDE KAZANMAYI UNUTTU
BU sezon Galatasaray için Türk Telekom'daki maçlar kabusa dönüştü. Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Konya karşısında bu kötü gidişata da son vermeye çalışacak.
KONYA'YA HİÇ KAYBETMEDİ
Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı.