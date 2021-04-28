Fatih Terim'den sürpriz diziliş! İşte Galatasaray - Konyaspor maçı 11'leri...

Şampiyonluk yarışını son maça kadar devam ettirmek isteyen Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Lider Beşiktaş'ın 6, Fenerbahçe'nin ise 3 puan ardında bulunan sarı-kırmızılı ekipte puan kaybına tahammül yok. Zorlu karşılaşma öncesi takımıyla bir toplantı yapan Terim, şampiyonluğa olan inancını bir kez daha dile getirirken; takıma olan güvenini de aktardı. Dün yapılan koronavirüs testlerinde 3 ismin sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray'da bu isimlerin kimler olduğu açıklanmazken, gelen bilgiler bu futbolcuların Antalyaspor maçında ilk 11'de bulunmadığı yönünde. Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in performansı sonrası iki isme de forma vermeyi planlayan Terim'in dizilişte değişiklik yapmayı planladığı öğrenildi. İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...

28.04.2021 09:13 - Son Güncelleme: 28.04.2021 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





