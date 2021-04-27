Galatasaray'a bedavaya süper transfer! Scout ekibi keşfetti yönetim düğmeye bastı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibinin tavsiyesiyle Meksika'da forma giyen bir ismi takibe alan sarı-kırmızılı ekip harekete geçti. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ismi bedavaya kadrosuna katmak için büyük bir çaba sarf eden Galatasaray, tüm kozlarını oynuyor. İşte detaylar...

27.04.2021 12:45 - Son Güncelleme: 27.04.2021 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





