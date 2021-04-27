Galatasaray'a bedavaya süper transfer! Scout ekibi keşfetti yönetim düğmeye bastı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibinin tavsiyesiyle Meksika'da forma giyen bir ismi takibe alan sarı-kırmızılı ekip harekete geçti. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ismi bedavaya kadrosuna katmak için büyük bir çaba sarf eden Galatasaray, tüm kozlarını oynuyor. İşte detaylar...
27.04.2021 12:45
- Son Güncelleme: 27.04.2021 12:45
Galatasaray'da takımdaki mevcut oyuncuların geleceğiyle ilgili kararlar alınmaya başlarken transferde hedefteki isimler için de hamleler yapılıyor.
MARCELO SARACCHI'YE VEDA EDİLECEK!
Galatasaray'ın Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi için karar verildi.
Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Uruguaylı yıldız için yeni bir girişim yapmayacak.
Alman ekibinin yüksek bonservis talebi ve Marcelo Saracchi'nin de beklenen performansı sergileyememesi, Galatasaray'ın kararında etkili oldu.
SOL BEK HAREKATI BAŞLADI!
Sol bek mevkisi için bir süredir arayışlarını sürdüren Galatasaray, listesindeki isimlerle temaslara başladı.