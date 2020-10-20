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Galatasaray'da kadro krizi! İlk 11'in dışında kalınca...

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan sadece bir puan çıkarabilen Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a son dakika golüyle mağlup oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de yaptığu değişiklikler dikkat çekerken, zorlu maçta kadroya alınmayan yıldız isim kriz çıkardı. İşte detaylar...

20.10.2020 11:58 - Son Güncelleme: 20.10.2020 11:58
Galatasaray'da kadro krizi! İlk 11'in dışında kalınca...

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

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Galatasaray'da kadro krizi! İlk 11'in dışında kalınca...

TERİM 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Fatih Terim, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'ye Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi.

Galatasaray'da kadro krizi! İlk 11'in dışında kalınca...

Terim, bu futbolcuların yerine Linnes, Saracchi ve Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu tercih etti.

Galatasaray'da kadro krizi! İlk 11'in dışında kalınca...

ELABDELLAOUI KADRODA YOK
Norveç Milli Takımı'nda döndüğünde yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Elabdellaoui, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmazken, Kasımpaşa mücadelesine ilk 11 başlayan diğer 5 futbolcu yedek kulübesinde görev bekledi.

Galatasaray'da kadro krizi! İlk 11'in dışında kalınca...

EMRE AKBABA YAKLAŞIK 3 AY SONRA SAHADA
Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.

Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de görev verdi. Son olarak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.

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