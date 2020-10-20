Galatasaray'da kadro krizi! İlk 11'in dışında kalınca...
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan sadece bir puan çıkarabilen Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a son dakika golüyle mağlup oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de yaptığu değişiklikler dikkat çekerken, zorlu maçta kadroya alınmayan yıldız isim kriz çıkardı. İşte detaylar...
EMRE AKBABA YAKLAŞIK 3 AY SONRA SAHADA
Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.
Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de görev verdi. Son olarak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.