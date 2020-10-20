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Fatih Öztürk'ün hataları Galatasaray taraftarını çileden çıkardı: Köşe direğine gidip orada bekleseydin baba

Geçtiğimiz sezon oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera'nın yerine bir kaleci arayan Galatasaray, Kasımpaşalı Fatih Öztürk'ü transfer etmişti. Uruguaylı kaleci sahalara dönene kadar kaleyi 33 yaşındaki file bekçisine emanet eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Fatih'ten istediği verimi alamadı. Süper Lig'de Galatasaray evinde Alanyaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Mücadelede Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk'ün hatası sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

20.10.2020 11:55 - Son Güncelleme: 20.10.2020 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





