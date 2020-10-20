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Fatih Öztürk'ün hataları Galatasaray taraftarını çileden çıkardı: Köşe direğine gidip orada bekleseydin baba
Fatih Öztürk'ün hataları Galatasaray taraftarını çileden çıkardı: Köşe direğine gidip orada bekleseydin baba
Geçtiğimiz sezon oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera'nın yerine bir kaleci arayan Galatasaray, Kasımpaşalı Fatih Öztürk'ü transfer etmişti. Uruguaylı kaleci sahalara dönene kadar kaleyi 33 yaşındaki file bekçisine emanet eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Fatih'ten istediği verimi alamadı. Süper Lig'de Galatasaray evinde Alanyaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Mücadelede Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk'ün hatası sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
20.10.2020 11:55
- Son Güncelleme: 20.10.2020 11:55
Galatasaray ile Alanyaspor TT Stadı'nda kozlarını paylaşırken sarı kırmızılılar 90+5'te Davidson'un attığı golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla beraber beşinci maçında 7 puanda kaldı.
Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ocak ayına kadar kalenin emanet edildiği Fatih Öztürk ise büyük bir hataya imza attı. Galatasaray taraftarının sabrını taşıran olay ise maçın 90. dakikasında yaşandı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi, Babacar'ın frikiğinde çaresiz kaldı. Fatih'in gol öncesindeki görüntüsü sosyal medyayı salladı.
POZİSYON ALDIĞI NOKTA
Golü yediği köşeyi fazlasıyla açan Fatih Öztürk, gole davetiye çıkarırken Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte kaleyi koruduğu direğe kadar gelerek pozisyon aldı.
Senegalli golcü Babacar da bu ikramı geri çevirmeyerek meşin yuvarlağı fazla zorlanmadan filelere gönderdi.