Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Simon Falette...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik maçın hazırlıklarına başlayan Sarı-lacivertliler sahasındaki yenilmezlik geleneğini devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Simon Falette'nin son hali teknik heyeti memnun etti. İşte haberin detayları ve Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı hazırlıklarından kareler...
17.02.2020 23:01
- Son Güncelleme: 17.02.2020 23:08
FALETTE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, idmanda istekli görüntüsüyle dikkatleri çekti. Teknik direktör Ersun Yanal'a formayı istediğini kanıtlayan Gineli stoper, hafta sonundaki Galatasaray maçında forma bekliyor.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı hazırlıklarından görüntüler...
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