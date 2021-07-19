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Galatasaray'da Jens Stryger Larsen transferinde son söz Fatih Terim'de

Yeni sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çarşamba günü Hollanda'nın PSV takımı ile oynayacağı maç ile açacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir yandan hızla devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin sağ bek transferi için Jens Stryger Larsen ile her konuda anlaştığı, imza için teknik direktör Fatih Terim'in kararın beklendiği öğrenildi.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
19.07.2021 14:04 - Son Güncelleme: 19.07.2021 14:04
Galatasaray'da Jens Stryger Larsen transferinde son söz Fatih Terim'de

Transferde önceliğini savunmanın sağ ve sol kanadına veren Galatasaray'da yönetim, sağ bek konusunu çözüme kavuşturmaya çok yakın.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Jens Stryger Larsen transferinde son söz Fatih Terim'de

Bir süredir gündemde olan Danimarkalı sağ bek Jens Streyger Larsen ve kulübü Udinese ile anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in vereceği karara göre transferi şekillendirecek.

Galatasaray'da Jens Stryger Larsen transferinde son söz Fatih Terim'de

Acil olarak sağ bek takviyesi isteyen Terim'in ise önceliğinin Larsen olmadığı ve bu yüzden bu transferi şimdilik ağırdan aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da Jens Stryger Larsen transferinde son söz Fatih Terim'de

Deneyimli teknik adamın, 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlanan Larsen'i 30 yaşında olması sebebiyle ikinci planda tuttuğu ve hem daha genç hem de daha potansiyelli isimler üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Galatasaray'da Jens Stryger Larsen transferinde son söz Fatih Terim'de

Yönetimin anlaşma sağladığı Larsen'i beklemeye alan Fatih Terim, bir süre önce yine yönetimin anlaştığı sol bek Ezgjan Alioski'yi yüksek maliyeti sebebiyle veto etmiş, alternatif isimlerle görüşülmesini istemişti.