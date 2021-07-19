Galatasaray'da Jens Stryger Larsen transferinde son söz Fatih Terim'de
Yeni sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çarşamba günü Hollanda'nın PSV takımı ile oynayacağı maç ile açacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir yandan hızla devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin sağ bek transferi için Jens Stryger Larsen ile her konuda anlaştığı, imza için teknik direktör Fatih Terim'in kararın beklendiği öğrenildi.
19.07.2021 14:04
- Son Güncelleme: 19.07.2021 14:04
Transferde önceliğini savunmanın sağ ve sol kanadına veren Galatasaray'da yönetim, sağ bek konusunu çözüme kavuşturmaya çok yakın.
Bir süredir gündemde olan Danimarkalı sağ bek Jens Streyger Larsen ve kulübü Udinese ile anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in vereceği karara göre transferi şekillendirecek.