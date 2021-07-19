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Beşiktaş'ın gündemindeki isim: Shkodran Mustafi

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
19.07.2021 17:25 - Son Güncelleme: 19.07.2021 17:25
Beşiktaş'ın gündemindeki isim: Shkodran Mustafi

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş önemli yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın gündemindeki isim: Shkodran Mustafi

Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu.

Beşiktaş'ın gündemindeki isim: Shkodran Mustafi

Son olarak Schalke'de forma giyen tecrübeli oyuncu menajerler aracılığıyla stoper arayan Kartal'a önerildi.

Beşiktaş'ın gündemindeki isim: Shkodran Mustafi

29 yaşındaki yıldız oyuncu Schalke ile ikinci ligde mücadele etmek istemediği için yeni sözleşme yenilemedi. 1 Temmuz'dan itibaren de boşta…

Beşiktaş'ın gündemindeki isim: Shkodran Mustafi

Siyah-Beyazlılar, Alman stoperin şartlarını öğrendikten sonra menajerine dönüş yapma kararı aldı.