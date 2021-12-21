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Galatasaray'da isyan çıktı! Maaş krizi patlak verdi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de Trabzonspor'un 18 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da işler iyi gitmiyor. Ekonomik olarak da zor bir süreçten geçtiği öğrenilen sarı-kırmızılı ekipte aylardır maaş alamayan futbolcular olduğu ve bu durumun kulüpte huzursuzluk yarattığı öğrenildi.

21.12.2021 12:53 - Son Güncelleme: 21.12.2021 12:53
Galatasaray’da isyan çıktı! Maaş krizi patlak verdi

Galatasaray'da futbolcular aylardır maaş alamamalarına isyan etti. Sarı-kırmızılılarda, aylardır yapılmayan ödemeler nedeniyle oyuncuların kazan kaldırdığı ve büyük huzursuzluğun yaşandığı belirtildi.

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Galatasaray’da isyan çıktı! Maaş krizi patlak verdi

Takım içerisinde sadece bazı isimlere ödeme yapıldığı söylentileri ise keyifleri daha da kaçırdı. Özellikle yabancı futbolcular, sözleşmeleri gereği maaşlarını kısa sürede tahsil ederken, yerliler onlara göre çok daha sonradan alıyor.

Galatasaray’da isyan çıktı! Maaş krizi patlak verdi

Başkan Burak Elmas, futbolcularla yaşanan bu sıkıntı nedeniyle pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti, oyuncularla bir toplantı yaptı. Milliyet'in haberine göre; Elmas'ın en yakın ödeme için mart ayını işaret etmesi ise sarı-kırmızılılar tarafından hoş karşılanmadı.

Galatasaray’da isyan çıktı! Maaş krizi patlak verdi

Maaşlarını gecikmeli alan yerli futbolcular, döviz kurlarındaki dalgalanmadan dolayı süreçten olumsuz etkilendiklerini ve buna tepki gösterdiklerini ifade edildi.

Galatasaray’da isyan çıktı! Maaş krizi patlak verdi

ASSUNÇAO TÜRKLERİ SOLLADI!
Sarı-kırmızılılarda, Portekiz ekibi Famalicao'dan kiralanan ama kadroya bile giremeyen Assunçao'nun geliri bile Türk oyuncuların çoğunun üzerine çıktı.

Galatasaray’da isyan çıktı! Maaş krizi patlak verdi

Yıllık 450 bin euro alan 21 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kazancı, takımdaki Türklerin üzerinde olması bile futbolcular arasında konuşulmaya başlandı. Zaten saha sonuçlarının iyi gitmediği Galatasaray'da yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının nasıl olacağı merak ediliyor.

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