Galatasaray'da isyan çıktı! Maaş krizi patlak verdi
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de Trabzonspor'un 18 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da işler iyi gitmiyor. Ekonomik olarak da zor bir süreçten geçtiği öğrenilen sarı-kırmızılı ekipte aylardır maaş alamayan futbolcular olduğu ve bu durumun kulüpte huzursuzluk yarattığı öğrenildi.
Galatasaray'da futbolcular aylardır maaş alamamalarına isyan etti. Sarı-kırmızılılarda, aylardır yapılmayan ödemeler nedeniyle oyuncuların kazan kaldırdığı ve büyük huzursuzluğun yaşandığı belirtildi.
Başkan Burak Elmas, futbolcularla yaşanan bu sıkıntı nedeniyle pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti, oyuncularla bir toplantı yaptı. Milliyet'in haberine göre; Elmas'ın en yakın ödeme için mart ayını işaret etmesi ise sarı-kırmızılılar tarafından hoş karşılanmadı.
Yıllık 450 bin euro alan 21 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kazancı, takımdaki Türklerin üzerinde olması bile futbolcular arasında konuşulmaya başlandı. Zaten saha sonuçlarının iyi gitmediği Galatasaray'da yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının nasıl olacağı merak ediliyor.