Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün TFF'ye verdiği savunma ortaya çıktı
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 17. haftasında evinde Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray'da maçın ardından hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterilmişti. Küçük'ün verdiği kararların yanı sıra Galatasaraylı futbolcularla aralarında geçen diyaloglar da tartışma konusu oldu. Müsabaka sonrası Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş, Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara, "Go lan", "yalancı" gibi ifadeler kullandığını söyledi. Zorbay Küçük'ün TFF'ye verdiği savunma ortaya çıktı.
21.12.2021 15:12
- Son Güncelleme: 21.12.2021 15:12
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Okaka'nın golüyle yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, Mohamed'in son dakikalarda attığı golle skora denge getirdi ve 1 puanı kurtardı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Aslan, lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldı. Zorlu müsabakaya damga vuran ise hakem Zorbay Küçük oldu.
Karşılaşmada tartışmalı kararlara imza atan Zorbay Küçük ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş, hakemin sarı-kırmızılı futbolculara hakaret ettiğini söyledi.
Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler, kart gösterirsin. Sen "lan" diyemezsin. Bu ifadeyi kullanamazsın.