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Haberler Spor Fatih Terim 3 puan istiyor! İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Fatih Terim 3 puan istiyor! İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ligin güçlü kadrolarından birine sahip olan Adana Demirspor'un konuğu oluyor. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı maç saat 20.00'de başlayacak. Tam 2 aydır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar kazanarak kötü gidişe dur demek istiyor. Terim son antrenmanda oyuncularına, "3 puan dışında bir sonucu kabul etmiyorum" dedi. İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

21.12.2021 10:58 - Son Güncelleme: 21.12.2021 10:58
Fatih Terim 3 puan istiyor! İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

SüpeR Lig'de galibiyete hasret kalan Galatasaray bugün Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve Arda Kardeşler yönetecek. İlk 17 haftada sadece 6 galibiyet alabilen Aslan, yaşadığı 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle 27 puan kaybetti. 6 haftadır 3 puana hasret olan Cimbom, lider Trabzon'un 18 puan gerisinde 11. sırada yer alırken, Adana Demir karşısında alacağı bir galibiyetle yükselişe geçmeye çalışacak. 2 haftadır kazanan ev sahibiyse galibiyet serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim 3 puan istiyor! İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

FORMANIZIN HAKKINI VERİN
Son galibiyetini 31 Ekim'de Gaziantep'e karşı alan Galatasaray'da yeni bir puan kaybına tahammül yok. Düşme hattının sadece 8 puan üstünde bulunan sarı-kırmızılı ekipte kötü gidişata Fatih Terim el koydu.

Fatih Terim 3 puan istiyor! İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

Son çalışmada oyuncularıyla bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz Galatasaray'ız ve böyle devam edemeyiz. Herkes kendisini toparlasın ve formasının hakkını versin. Artık 3 puan dışında bir sonucu kabul etmiyorum. Kazanmadan soyunma odasına dönmeyin" dedi. Futbolcular da bu konuşmanın ardından Terim'e galibiyet sözü verdi.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Terim 3 puan istiyor! İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

ADANA DEMİRSPOR
Muriç, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, İnler, Yunus, Vargas, Bjarnason, Balotelli

Fatih Terim 3 puan istiyor! İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

GALATASARAY
İsmail Çipe

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