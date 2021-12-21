Fatih Terim 3 puan istiyor! İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri...

Son çalışmada oyuncularıyla bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz Galatasaray'ız ve böyle devam edemeyiz. Herkes kendisini toparlasın ve formasının hakkını versin. Artık 3 puan dışında bir sonucu kabul etmiyorum. Kazanmadan soyunma odasına dönmeyin" dedi. Futbolcular da bu konuşmanın ardından Terim'e galibiyet sözü verdi.

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