Galatasaray'da ipler koptu! Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim'in yanında...
Son günlerde Galatasaray'da sular durulmuyor. Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcularla ilgili söylediği sözler sonrası Abdurrahim Albayrak'ın futbolculardan yana tavır alması ipleri kopardı. Soğuk rüzgarların estiği sarı-kırmızılı ekipte yaşanan gelişmeler futbolcuları da sıkıntıya soktu. Fatih Terim'in de konu ile ilgili çok kızgın olduğu öğrenildi. İşte sıkınıtılı günler geçiren ve seçime hazırlanan Galatasaray'daki son durum...
Seçim tarihini 29 Mayıs olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübünün bu duyuruyu 22 Nisan'a kadar yapma hakkı vardı. Ancak camiadaki ''Seçimi erteletmek istiyor'' dedikodularından bunalan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarşamba günü Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez ''Kaçmıyorum! Seçim tarihini hemen açıklayın'' talimatını verdi.