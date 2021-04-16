Galatasaray'da ipler koptu! Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim'in yanında...

Son günlerde Galatasaray'da sular durulmuyor. Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcularla ilgili söylediği sözler sonrası Abdurrahim Albayrak'ın futbolculardan yana tavır alması ipleri kopardı. Soğuk rüzgarların estiği sarı-kırmızılı ekipte yaşanan gelişmeler futbolcuları da sıkıntıya soktu. Fatih Terim'in de konu ile ilgili çok kızgın olduğu öğrenildi. İşte sıkınıtılı günler geçiren ve seçime hazırlanan Galatasaray'daki son durum...

16.04.2021 09:37 - Son Güncelleme: 16.04.2021 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





