RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da ipler koptu! Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim'in yanında...

Son günlerde Galatasaray'da sular durulmuyor. Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcularla ilgili söylediği sözler sonrası Abdurrahim Albayrak'ın futbolculardan yana tavır alması ipleri kopardı. Soğuk rüzgarların estiği sarı-kırmızılı ekipte yaşanan gelişmeler futbolcuları da sıkıntıya soktu. Fatih Terim'in de konu ile ilgili çok kızgın olduğu öğrenildi. İşte sıkınıtılı günler geçiren ve seçime hazırlanan Galatasaray'daki son durum...

16.04.2021 09:37 - Son Güncelleme: 16.04.2021 09:41
Galatasaray'da ipler gerildi! Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim'in yanında...

Kulübün 29 Mayıs'taki kongreyi, 22 Nisan'a kadar duyurma hakkı vardı. Ancak Mustafa Cengiz, "Seçimi ertelemek istiyor" dedikodusuna cevap olarak açıklamayı öne çekti.

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Galatasaray'da ipler gerildi! Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim'in yanında...

Cengiz ve Terim arasındaki kriz, Belhanda ayrılığı ile uç noktaya ulaştı. Tecrübeli teknik adam, "Mayıs'tan sonra siz de yoksunuz başkanım" çıkışına aynı şekilde karşılık verdi.

Galatasaray'da ipler gerildi! Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim'in yanında...

İşte olağanüstü günlerden geçen ve seçime hazırlanan Galatasaray'daki son gelişmelerin perde arkası...

Galatasaray'da ipler gerildi! Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim'in yanında...

Seçim tarihini 29 Mayıs olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübünün bu duyuruyu 22 Nisan'a kadar yapma hakkı vardı. Ancak camiadaki ''Seçimi erteletmek istiyor'' dedikodularından bunalan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarşamba günü Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez ''Kaçmıyorum! Seçim tarihini hemen açıklayın'' talimatını verdi.

Galatasaray'da ipler gerildi! Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın yolları ayrılıyor! Fatih Terim'in yanında...

ALBAYRAK VE CENGİZ'İN YOLLARI AYRILIYOR!
Sabah'ın haberine göre; Sağlık durumu izin verirse yeniden aday olmaya hazırlanan Cengiz'in 3 senedir kader birliği yaptığı Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak'la bu kez ortak hareket etmeyeceği öğrenildi.