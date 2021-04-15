Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi! Alanyasporlu Caulker Süper Lig ekibine imzayı atıyor
Bu sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin peşinde olduğu İngiliz stoper Steven Caulker Süper Lig'den bir başka ekibe imza atıyor.
15.04.2021 14:49
- Son Güncelleme: 15.04.2021 14:49
Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Steven Caulker, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti.
Yıldız futbolcuya, yine Süper Lig'den başka bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...
Göztepe'de Brezilyalı stoper Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesi şok etkisi yaratırken takımın diğer savunma oyuncuları Alpaslan Öztürk ile Atınç Nukan'ın da haziran ayında mukavelelerinin sona erecek olması sebebiyle arayışlar erken başladı.
Sarı-kırmızılıların Alpaslan ve Atınç ile ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla beklenirken bu bölge için transfer listesi hazırlığı yapıldığı öğrenildi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Göz-Göz'ün öncelikle bonservisi elinde olan oyuncuları tercih edeceği öne sürülürken Alanyaspor'dan Steven Caulker'ın da adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında.