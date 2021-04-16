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Galatasaray'a Premier Lig'den sol bek! Menajeriyle kontak kuruldu

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Yeni sezonda Saracchi ile sözleşme uzatmama kararı alan sarı-kırmızılı ekip, sol bek transferi için kolları sıvadı. İngiltere'de forma giyen 29 yaşındaki yıldız ismin menajeriyle temasa geçildi. İşte detaylar...

16.04.2021 11:24 - Son Güncelleme: 16.04.2021 11:24
Galatasaray'a Premier Lig'den sol bek! Menajeriyle kontak kuruldu

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk iddiasından uzaklaşan Galatasaray, transfere yöneldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Premier Lig'den sol bek! Menajeriyle kontak kuruldu

Sarı-kırmızılı takım, özellikle bek bölgesine ciddi bir takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray'a Premier Lig'den sol bek! Menajeriyle kontak kuruldu

İtalyan gazeteci Nicolo Schira da Galatasaray'ın ilgilendiği isimle ilgili flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray'a Premier Lig'den sol bek! Menajeriyle kontak kuruldu

Schira'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen Ezgjan Alioski için harekete geçildi.

Galatasaray'a Premier Lig'den sol bek! Menajeriyle kontak kuruldu

Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun menajerinden bilgiler aldığı ifade edilirken Makedon sol bekin Leeds United ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesiyle takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Galatasaray'a Premier Lig'den sol bek! Menajeriyle kontak kuruldu

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?
12 Şubat 1992 tarihinde Makedonya'da dünyaya gelen Ezgjan Alioski, kariyerine İsviçre ekiplerinden Young Boys'ta başladı. Futbol kariyerini uzun yıllar İsviçre'de sürdüren 29 yaşındaki sol bek, 2017'de İngiliz temsilcisi Leeds United'a transfer oldu. Leeds ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alioski, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 3 gol atarken 1 de asist yaptı. İsviçre pasaportu da bulunan Alioski, Kuzey Makedonya Milli Takımı forması giyiyor.