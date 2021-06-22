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Galatasaray'da imza şov başlıyor! Eski yıldız geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray yeni başkanı Burak Elmas yönetiminde imza şova başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in görevinin başına dönmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da önümüzdeki günlerde 5 isimle sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

22.06.2021 09:54 - Son Güncelleme: 22.06.2021 09:58
Galatasaray'da imza şov başlıyor! Eski yıldız geri dönüyor...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden koltuğa oturması ile transferde de önemli adımlar atacak. Eski yönetim tarafından askıya alınan veya üzeri çizilen isimlerin durumu yeniden masaya geldi. Başkan Elmas, transfer ve yapılanma konusunda Fatih Terim'le uyumlu gidecek bir anlayış sergileyecek.

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Galatasaray'da imza şov başlıyor! Eski yıldız geri dönüyor...

Sözleşmesi sona eren Arda Turan ile 1 yıl daha kontrat yapılacak. Bu sözleşme ile beraber Arda Turan son senesini geçirecek ve yıl sonunda jübilesini yapacak.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! Eski yıldız geri dönüyor...

Yine önceki yönetimin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Henry Onyekuru için de Terim'in dediği olacak. 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu için verilen sürenin 11 Haziran'da dolması nedeniyle Monaco ile görüşmeler yeniden başlayacak.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! Eski yıldız geri dönüyor...

Eski yönetimin soğuk baktığı Emre Akbaba ile de yeni nikah yapılacak. 28 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki günlerde yeni kontrat imzalanacağı ifade edildi.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! Eski yıldız geri dönüyor...

Fatih Terim, Gedson Fernandes'in 1 sene daha kiralanması için de girişimde bulunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Benfica Sportif Direktörü olan eski öğrencisi Rui Costa ile görüşecek.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! Eski yıldız geri dönüyor...

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da esas sürpriz gelişme ise Belhanda konusunda yaşandı. Son ana kadar Galatasaray'dan haber bekleyen ve bu nedenle Montpellier ile anlaşmayan 31 yaşındaki futbolcu geri dönmek için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Daha önce 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda bu rakamın yarısına 3 yıllık kontrata imza atabileceğini iletti.