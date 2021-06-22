Galatasaray'da imza şov başlıyor! Eski yıldız geri dönüyor...
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray yeni başkanı Burak Elmas yönetiminde imza şova başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in görevinin başına dönmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da önümüzdeki günlerde 5 isimle sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden koltuğa oturması ile transferde de önemli adımlar atacak. Eski yönetim tarafından askıya alınan veya üzeri çizilen isimlerin durumu yeniden masaya geldi. Başkan Elmas, transfer ve yapılanma konusunda Fatih Terim'le uyumlu gidecek bir anlayış sergileyecek.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da esas sürpriz gelişme ise Belhanda konusunda yaşandı. Son ana kadar Galatasaray'dan haber bekleyen ve bu nedenle Montpellier ile anlaşmayan 31 yaşındaki futbolcu geri dönmek için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Daha önce 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda bu rakamın yarısına 3 yıllık kontrata imza atabileceğini iletti.