Fenerbahçe'de şok gelişme! En güçlü hoca adayıydı... Yeni takımı belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası yeni hoca arayışları sürüyor. Özellikle yabancı hoca isimleri üzerinde yoğunlaşılırken, adaylar arasında ön plana çıkan Favre ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsviçreli teknik adama Premier Lig'den bir ekibin talip olduğu ve büyük ihtimalle anlaşmanın gerçekleşeceği ifade edildi.
22.06.2021 09:31
- Son Güncelleme: 22.06.2021 09:31
Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Deneyimli çalıştırıcının Premier Lig ekibi Crystal Palace ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.
Fotomaç'ın The Guardian'dan derlediği habere göre; Dortmund ile yollarını ayırmasından bu yana boşta olan Lucien Favre, Crystal Palace menajerlik görevi için en önemli aday konumunda bulunuyor.
Daha önce Wolves'tan ayrılan Nuno Espirito Santo ile de görüşen ancak anlaşamayan Palace, Fabre ile el sıkışma noktasına geldi. Haberin detayında, Favre'nin Premier Lig'de takım yönetme konusunda çok hevesli olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz hafta sonunu Londra'da geçiren ve Crystal Palace yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren Favre, kulübün planlarından etkilendi. Ayrıca kulüp yetkilileri de Favre'nin vizyonunu beğendi.