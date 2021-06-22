Canlı yayına iç çamaşırsız çıktı ünlü spiker frikik verdikçe verdi! EURO 2020 ve sosyal medya karışınca 'umrumda bile değil' dedi
İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari'nin, canlı yayında bir bacağını diğerinin üstüne attığı sırada iç çamaşırı giymediği görüldü ve bu hemen gündem oldu... EURO 2020 heyecanı devam ederken sosyal medya bambaşka bir olayı konuşuyor. İtalya'da EURO 2020 için yapılan programa katılan spor sunucusu Paola Ferrari iç çamaşırı giymediği iddiasıyla sansüre uğradı. Paola Ferrari iddialar sonrası açıklama yaptı.
22.06.2021 13:04
- Son Güncelleme: 22.06.2021 13:04
İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu olan Paola Ferrari gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucunun iç çamaşırı giymediği düşünülerek bacak bacak üstüne atarken sansürlenmesi sosyal medyanın gündeminde...
İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari'nin, canlı yayında bir bacağını diğerinin üstüne attığı sırada iç çamaşırı giymediği iddia edildi ve bu hemen gündem oldu.
Avrupa basını, bu görüntüleri sansürleyerek vermek zorunda kaldı.
Olaydan sonra izleyiciler, Paola'yı Sharon Stone'a özenmekle suçladı.
"CİDDİYE ALMIYORUM"
Paola bu konuyla ilgili, "Hiç ciddiye almıyorum. İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgileneceğine benim iç çamaşırımı konuşuyor. Ben iç çamaşırı giydim" diye konuştu.