Canlı yayına iç çamaşırsız çıktı ünlü spiker frikik verdikçe verdi! EURO 2020 ve sosyal medya karışınca 'umrumda bile değil' dedi

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari'nin, canlı yayında bir bacağını diğerinin üstüne attığı sırada iç çamaşırı giymediği görüldü ve bu hemen gündem oldu... EURO 2020 heyecanı devam ederken sosyal medya bambaşka bir olayı konuşuyor. İtalya'da EURO 2020 için yapılan programa katılan spor sunucusu Paola Ferrari iç çamaşırı giymediği iddiasıyla sansüre uğradı. Paola Ferrari iddialar sonrası açıklama yaptı.

22.06.2021 13:04 - Son Güncelleme: 22.06.2021 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





