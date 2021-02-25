Fenerbahçe derken Galatasaray'a geliyor! Süper Lig'de flaş transfer hamlesi
Süper Lig'de 2,5 sezondur Göztepe forması giyen başarılı stoper Alpaslan Öztürk'ün geleceği konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İzmir temsilcisi ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan başarılı stoper için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi.
25.02.2021 12:19
- Son Güncelleme: 25.02.2021 12:19
Göztepe'nin başarılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk transferin gözde isimleri arasında yer alıyor. Yıldız futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istediği iddia edilmişti. Trabzonspor'un da başarılı oyuncu için nabız yokladığı ifade edilmişti.
SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Bu sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek Alpaslan Öztürk bonservisinin elinde olması sebebiyle transferin gözde isimleri arasında yer alıyor. Süper Lig devleri de Alpaslan Öztürk için şimdiden çalışmalara başladı.
G.SARAY'DAN ALPASLAN ÖZTÜRK HAMLESİ
Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Yabancı sınırı sonrasındaki hamlelerini de şimdiden planlayan Galatasaray, Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ü transfer etmeyi düşünüyor.
FATİH TERİM FAKTÖRÜYLE G.SARAY'I İSTİYOR
Bu transferde Galatasaray'ın rakipleri olabilir fakat Alpaslan Öztürk, Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.