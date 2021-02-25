Fenerbahçe derken Galatasaray'a geliyor! Süper Lig'de flaş transfer hamlesi

Süper Lig'de 2,5 sezondur Göztepe forması giyen başarılı stoper Alpaslan Öztürk'ün geleceği konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İzmir temsilcisi ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan başarılı stoper için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi.

25.02.2021 12:19 - Son Güncelleme: 25.02.2021 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





