Galatasaray'da ilk fire! Fatih Terim o ismin üstünü çizdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bugün itibarıyla ara transfer dönemi resmen başladı! Evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Fatih Terim'in hücumda üretken olunamamasına sinirlendiği öğrenildi. Oyuna sonradan giren bazı oyuncuların performansından memnun kalmayan Terim'in kadroda düşünmediği futbolcuların adını yönetime verdiği öğrenildi. Terim'in üstünü çizdiği bir isme Süper Lig'den flaş bir talip çıktı.
05.01.2021 11:18
- Son Güncelleme: 05.01.2021 11:18
Süper Lig'de ikinci yarıda Avrupa Ligi hedefini gerçekleştirmek için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Göztepe, transferde rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi.
Yeni Asır'ın haberine göre; Hücum hattında ilk yarıda sıkıntı yaşayan Göz-Göz, bugün resmen başlayacak olan ara transfer döneminde Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Jesse Sekidika'yı gündemine aldı.
Sezon başında da gündeme gelen 24 yaşındaki oyuncu için bir kez daha devreye girecek olan Göz-Göz yönetimi, bu kez transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.
Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Nijeryalı futbolcu için Galatasaray da, takımda yer bulamaması nedeniyle tecrübe kazanması için bir kulüpte kiralık olarak oynamasına sıcak bakıyor.
Forvet hattının yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen futbolcu için teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği gelen haberler arasında.