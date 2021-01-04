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Galatasaray transferde gaza bastı! Eski yıldız yeniden Aslan oluyor

Süper Lig'de transfer sezonunu iyi geçirerek şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen Galatasaray'da operasyonun düğmesine basıldı. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip eski yıldızı ile yeniden anlaşmaya vardı. İşte transferin detayları...

04.01.2021 15:48 - Son Güncelleme: 04.01.2021 15:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





