Galatasaray transferde gaza bastı! Eski yıldız yeniden Aslan oluyor
Süper Lig'de transfer sezonunu iyi geçirerek şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen Galatasaray'da operasyonun düğmesine basıldı. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip eski yıldızı ile yeniden anlaşmaya vardı. İşte transferin detayları...
04.01.2021 15:48
- Son Güncelleme: 04.01.2021 15:48
Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek.
Şampiyonluk iddiasını ligin ikinci yarısında da sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı takım, oyuncu kadrosunu genişleterek alternatiflerini artırmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'ın hedefinde eski yıldızı vardı.
Fransız basını anlaşmanın yakın olduğunu duyurarak taraftara müjdeyi verdi. İşte detaylar...
Fransız basınından Foot Mercato geçtiği özel haberde, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri'yi bitirmek üzere olduğunu açıkladı.