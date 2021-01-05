Fatih Terim'den kadroda sürpriz! İşte Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

4 MAÇLIK CEZASI SONA ERİYOR

Antalyaspor maçından sonra kolları sıvayan Fatih Terim takımla dün bir toplantı yaptı. Her şeye rağmen yeni bir sayfa açmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin morali çok bozuk ancak bir yanda da işimizi yapmamız gerekiyor. Bizi çorlu bir maç bekliyor. Sadece bu maça konsantre olup kaybettiğimiz liderliği geri almalıyız" dedi.