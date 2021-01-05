Fatih Terim'den kadroda sürpriz! İşte Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, ligin zorlu ekiplerinden Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon deplasmanlarda sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip, cumartesi günü evinde oynadığı Antalyaspor maçından beraberlikle ayrılarak liderliği kaybetmişti. Bu karşılaşmada Emre Kılınç, Marcao ve Arda Turan gibi üç önemli isminin de cezalı duruma düşmesiyle sıkıntıya giren Fatih Terim'in Konya deplasmanına sürpriz bir kadro ile çıkması bekleniyor. İşte Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
4 MAÇLIK CEZASI SONA ERİYOR
Antalyaspor maçından sonra kolları sıvayan Fatih Terim takımla dün bir toplantı yaptı. Her şeye rağmen yeni bir sayfa açmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin morali çok bozuk ancak bir yanda da işimizi yapmamız gerekiyor. Bizi çorlu bir maç bekliyor. Sadece bu maça konsantre olup kaybettiğimiz liderliği geri almalıyız" dedi.