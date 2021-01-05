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Fatih Terim'den kadroda sürpriz! İşte Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, ligin zorlu ekiplerinden Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon deplasmanlarda sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip, cumartesi günü evinde oynadığı Antalyaspor maçından beraberlikle ayrılarak liderliği kaybetmişti. Bu karşılaşmada Emre Kılınç, Marcao ve Arda Turan gibi üç önemli isminin de cezalı duruma düşmesiyle sıkıntıya giren Fatih Terim'in Konya deplasmanına sürpriz bir kadro ile çıkması bekleniyor. İşte Konyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

05.01.2021 12:01 - Son Güncelleme: 05.01.2021 12:01
Fatih Terim'den kadroda sürpriz! İşte Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Omar'ın geçirdiği talihsiz kazanın ardından Antalyaspor ile de berabere kalarak liderliği bırakan sarı - kırmızılı ekip bugün yaralarını sarmanın planlarını yapıyor.

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Fatih Terim'den kadroda sürpriz! İşte Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Ancak bu zorlu maç öncesinde de Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. Emre Kılınç kırmızı kart, Marcao ve Arda Turan da sarı kart cezasından dolayı sahada olamayacak. Sofiane Feghouli, Karo Etebo ve Radamel Falcao'nun ise sakatlıkları devam ediyor.

Fatih Terim'den kadroda sürpriz! İşte Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

4 MAÇLIK CEZASI SONA ERİYOR
Antalyaspor maçından sonra kolları sıvayan Fatih Terim takımla dün bir toplantı yaptı. Her şeye rağmen yeni bir sayfa açmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin morali çok bozuk ancak bir yanda da işimizi yapmamız gerekiyor. Bizi çorlu bir maç bekliyor. Sadece bu maça konsantre olup kaybettiğimiz liderliği geri almalıyız" dedi.

Fatih Terim'den kadroda sürpriz! İşte Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Bu arada cezası 4 maça indirilen Terim, bugün son kez tribünde olacak.

İŞTE ZORLU KARŞILAŞMA ÖNCESİ MUHTEMEN 11'LER...

Fatih Terim'den kadroda sürpriz! İşte Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

KONYASPOR

Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets

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