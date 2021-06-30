Galatasaray'da hücuma son aday: Rony Lopes
Son dakika Galatasaray haberleri | Hücum hattına transfer yapmak isteyen Galatasaray, arayışlarını sürdürüyor. Özellikle gol ve asistlerle takıma katkı sağlayacak bir ismi kadroya katmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin gündemine son olarak Rony Lopes geldi. Bonservisi Sevilla'da bulunan 25 yaşındaki Portekizli için Galatasaray'ın teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
30.06.2021 11:10
- Son Güncelleme: 30.06.2021 11:13
Galatasaray'ın, hücum bölgesi için transfer listesine Rony Lopes'i dahil ettiği öğrenildi.
Kariyerinde Monaco ve Manchester City gibi takımların formasını giyen Lopes, geride bıraktığımız sezonu Sevilla'dan kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçirmişti.
2019'da Monaco'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devinin kadrosuna katılan 25 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli futbolcu için Cim Bom'un, menacerler üzerinden harekete geçtiği ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Fanatik'in haberine göre sol ayaklı olan ve hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Lopes için Sarı-Kırmızılılar'ın Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götüreceği bildirildi.
İspanyollar'ın Lopes'i kiralık vermeye sıcak bakacağı, satın alma opsiyonunu ise 8-9 milyon Euro arasında belirleyeceği konuşuluyor.