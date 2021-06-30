Galatasaray'da hücuma son aday: Rony Lopes

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fanatik'in haberine göre sol ayaklı olan ve hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Lopes için Sarı-Kırmızılılar'ın Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götüreceği bildirildi.