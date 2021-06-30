Beşiktaş'taki kritik görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu

"İKİNCİDE ANLAŞTIK"



İki kere bir araya geldik, ikincide anlaştık. Şimdi de 'İmza attın mı' diye soruyorlar. Benim Beşiktaş ile olan imzam zaten gönüllere atıldı. Bugün, yarın kağıt üstüne de atarız" diye konuştu.



