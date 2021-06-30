Beşiktaş'taki kritik görüşmenin perde arkası ortaya çıktı! Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu
Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşma sağlanmıştı. Yalçın, siyah beyazlılar ile 1 yıllık anlaşma yapmasının ardından ilk kez konuştu. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da kazanan başarılı hoca Sergen yalçın, görüşmenin perde arkasını açıkladı.
30.06.2021 11:14
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Beşiktaş'ı hem şampiyon yapan hem de siyah-beyazlılara kupa kazandırarak takdir toplayan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetimiyle uzun uğraşlar sonunda yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı hoca anlaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BİZ 36 GÜN BOYUNCA PAZARLIK YAPMADIK"
Milliyet'in haberine göre; Asbaşkan Emre Kocadağ ile önceki gün buluşarak yeni sezon planlaması hakkında görüşlerini aktaran Yalçın, "Sürekli '36 gündür niye imza atılmıyor' diye konuşuldu. Biz 36 gün boyunca pazarlık yapmadık!
"İKİNCİDE ANLAŞTIK"
İki kere bir araya geldik, ikincide anlaştık. Şimdi de 'İmza attın mı' diye soruyorlar. Benim Beşiktaş ile olan imzam zaten gönüllere atıldı. Bugün, yarın kağıt üstüne de atarız" diye konuştu.
KADRO KALİTESİ KONUŞULDU
Siyah-beyazlı hoca görüşmeler sırasında parasal konulardan çok kadro kalitesi ve planlama üzerinde durduğunun altını çizdi.
"KADROM GÜÇLÜ OLMALI"
Yeni başarılar için güçlü bir kadroya ihtiyaç duyduğunu aktaran Beşiktaş'ın teknik patronu, "Ben iyi bir kontrattan çok geniş ve güçlü bir kadro isterim. Tüm endişelerim bunun üzerindeydi.