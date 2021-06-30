Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Defansa 1,90'lık kule

Sezonu çifte kupa ile kapatan ve teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan Beşiktaş'ta transfer operasyonu hızlandı. Stoper mevkisine transfer isteyen başarılı hocanın talebi doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı ekip, bonservisi Juventus'ta bulunan bir isim için devreye girdi. İşte detaylar...

30.06.2021 10:10 - Son Güncelleme: 30.06.2021 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





