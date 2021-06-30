Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Defansa 1,90'lık kule
Sezonu çifte kupa ile kapatan ve teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan Beşiktaş'ta transfer operasyonu hızlandı. Stoper mevkisine transfer isteyen başarılı hocanın talebi doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı ekip, bonservisi Juventus'ta bulunan bir isim için devreye girdi. İşte detaylar...
30.06.2021 10:10
- Son Güncelleme: 30.06.2021 10:10
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde de yeniden şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kartal, Juventus'un yıldız oyuncusu Daniele Rugani'yi gündemine aldı.
İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesi, flaş bir transfer iddiasında bulundu.
Juventus'un yollarını ayırmayı düşündüğü stoper Rugani ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini yazdı.
Fiorentina'nın da Rugani'yi ısrarla kadrosuna katmak istediği belirtilirken tecrübeli oyuncuyla Bologna, Genoa ve Real Betis'in de ilgilendikleri aktarıldı.