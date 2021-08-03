Attila Szalai için dev teklif! Fenerbahçe kararını verdi

Hucüm hattında başarılı bir performans sergiyen sarı-siyahlılar avunmadaki eksiğini hala gideremedi. En son bir başka tanıdık isim olan Merih Demiral ile ilgilenen Dortmund, Juventus'un 40 milyon Euro'luk bonservis talebini çok buldu ve bu transferden vazgeçti.