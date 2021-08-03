Attila Szalai için dev teklif! Fenerbahçe kararını verdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 7 yıllık hasrete son vermek isteyen sarı-lacivertli ekipte bir yandan da transfer gündemi sıcaklığını koruyor. Devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan ve sergilediği performansla dev ekiplerin dikkatini çeken Szalai için karar verildi. İşte detaylar...
03.08.2021 10:55
- Son Güncelleme: 03.08.2021 10:57
Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Attila Szalai'yi isteyen takımlar arasına Borussia Dortmund da katıldı. Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Macar futbolcu için ilk teklifini de yaptı.
SZALAI İÇİN 12 MİLYON EURO
Alman ekibinin yeni hedefinin Attila Szalai olduğu belirtilmişti. Hatta Alman kulübü sarı-lacivertlilere şimdiden 12 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu yazılmıştı.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği haberde Fenerbahçe'nin Attila Szalai için yapılan 12 milyon Euro'luk teklifi reddettiği yazıldı.
DEĞERİNİ 10'A KATLADI
Ancak Fenerbahçe'nin defans oyuncusu için 20 milyon Euro istediği vurgulandı. Haberde Szalai'nin Ocak ayında Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımından 2 milyon Euro'ya transfer edildiği hatırlatıldı.