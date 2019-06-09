Galatasaray'da hedef Juan Mata!
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Faslı yıldızı Younes Belhanda'yı gözden çıkardı. Belhanda yerine ile bir dünya yıldızı almanın planını yapan sarı kırmızılı ekip bu doğrultuda çalışmalara başladı.
09.06.2019 10:19
- Son Güncelleme: 09.06.2019 10:19
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gündem transfer...
Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, transfer dönemine damga vurmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda ilerleyen Cimbom, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile prensip anlaşmasına vardı.
Transfer için maddi kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, ilk olarak Diagne ve Belhanda'yı Suudi Arabistan'a yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in Fasl yıldız için 13 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.