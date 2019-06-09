Galatasaray'da hedef Juan Mata!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Faslı yıldızı Younes Belhanda'yı gözden çıkardı. Belhanda yerine ile bir dünya yıldızı almanın planını yapan sarı kırmızılı ekip bu doğrultuda çalışmalara başladı.

09.06.2019 10:19 - Son Güncelleme: 09.06.2019 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





