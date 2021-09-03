Beşiktaş'ın Pjanic bombası Avrupa'da gündem oldu
Geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve Alex Teixeira, Batshuayi gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Barcelona'dan Pjanic'i de kadrosuna katarak büyük bir bomba patlattı. Siyah-beyazlı ekibin bu transferi Avrupa'da da gündem oldu. İşte detaylar...
03.09.2021 10:49
- Son Güncelleme: 03.09.2021 10:49
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Senelik 2.750.000 Avro garanti ücret kazanacak başarılı oyuncunun Beşiktaş'a transferi Avrupa kamuyounda sürpriz olarak değerlendirildi. Transferin hikayesi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları....