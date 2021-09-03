Beşiktaş’ın Pjanic bombası Avrupa’da gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Senelik 2.750.000 Avro garanti ücret kazanacak başarılı oyuncunun Beşiktaş'a transferi Avrupa kamuyounda sürpriz olarak değerlendirildi. Transferin hikayesi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları....