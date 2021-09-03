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Beşiktaş'ın Pjanic bombası Avrupa'da gündem oldu

Geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve Alex Teixeira, Batshuayi gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Barcelona'dan Pjanic'i de kadrosuna katarak büyük bir bomba patlattı. Siyah-beyazlı ekibin bu transferi Avrupa'da da gündem oldu. İşte detaylar...

03.09.2021 10:49 - Son Güncelleme: 03.09.2021 10:49
Beşiktaş’ın Pjanic bombası Avrupa’da gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Senelik 2.750.000 Avro garanti ücret kazanacak başarılı oyuncunun Beşiktaş'a transferi Avrupa kamuyounda sürpriz olarak değerlendirildi. Transferin hikayesi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları....

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Beşiktaş’ın Pjanic bombası Avrupa’da gündem oldu

O. Lyon formasıyla kendini dünyaya tanıtan Miralem Pjanic, 2011'de Roma'ya transfer olmuştu. Burada uzun süre başarıyla forma giyen Pjanic, daha sonra Juventus'un yolunu tuttu.

Beşiktaş’ın Pjanic bombası Avrupa’da gündem oldu

2020 yılında da 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Barcelona'ya giden Pjanic, bu sezon Beşiktaş'ta forma giyecek.

Beşiktaş’ın Pjanic bombası Avrupa’da gündem oldu

PJANİC SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF PAYLAŞINCA...
Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Pjanic, iki gün önce sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşmıştı. Juventuslu futbolcular bu kareyi beğenince oyuncunun İtalya'ya döneceği haberleri yapılmıştı.

Beşiktaş’ın Pjanic bombası Avrupa’da gündem oldu

La Gazzetta dello Sport buna sayfalarında yer vermişti. Juve olmadı ama oyuncu Türkiye'nin siyah-beyaz takımına geldi.

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