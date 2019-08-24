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Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Konyaspor ilk 11'i...

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında Denizlispor'a konuk olmuş, sahdan 2-0 mağlup ayrılarak sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Galatasaray, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Konyaspor 11'ini belirledi. İşte Konyaspor maçında sahaya çıkması belenen 11...

24.08.2019 12:30 - Son Güncelleme: 24.08.2019 12:35
Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Konyaspor ilk 11'i...
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatmasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yapmıştı.
Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Konyaspor ilk 11'i...

Denizli deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Konyaspor ilk 11'i...

Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Steven Nzonzi, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Konyaspor ilk 11'i...

Denizlispor karşısında kaçan penaltı sonrası oyundan düşen ve bir daha maça hiçbir şekilde ortak olamayan Cimbom'da Fatih Terim dizginleri eline aldı.

Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Konyaspor ilk 11'i...

İmparator, idmanlarda öğrencileriyle yaptığı toplantılarda toparlanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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