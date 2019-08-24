Galatasaray'da hedef 3 puan! İşte Konyaspor ilk 11'i...
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında Denizlispor'a konuk olmuş, sahdan 2-0 mağlup ayrılarak sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Galatasaray, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Konyaspor 11'ini belirledi. İşte Konyaspor maçında sahaya çıkması belenen 11...
24.08.2019 12:30
- Son Güncelleme: 24.08.2019 12:35
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatmasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yapmıştı.
Denizli deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile karşılaşacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Steven Nzonzi, ilk kez takımla birlikte çalıştı.
Denizlispor karşısında kaçan penaltı sonrası oyundan düşen ve bir daha maça hiçbir şekilde ortak olamayan Cimbom'da Fatih Terim dizginleri eline aldı.
İmparator, idmanlarda öğrencileriyle yaptığı toplantılarda toparlanmaları konusunda uyarılarda bulundu.