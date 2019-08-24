Galatasaraylı Diagne'nin sarı-kırmızılı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşi de...

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulunmuştu. 27 yaşındaki santrfor, çok eşli bir insan olduğunu ve ileride başka kadınlarla da evlenebileceğini söylemişti.

Fransız L'Observateur dergisine konuşan Diagne, "Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor.Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını arzu etmem" demişti.

Bu açıklamaların ardından Galatasaray'daki geleceği muallak oln Diagne'nin eşi merak edilir oldu. İşte başta Diagne'nin eşi olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.