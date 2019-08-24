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Galatasaraylı Diagne'nin sarı-kırmızılı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşi de...

Türkiye'nin onunla tanışması yarım sezonluk 17 maç, 20 gol ve 2 asistle oldu. Kasımpaşa forması ile Spor Toto Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'a imza attı. Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mbaye Diagne'nin Galatasaray'daki akıbeti merak konusu ancak o gitmemeye kararlı. Öyle ki yaptığı son paylaşım bunu kanıtlar nitelikte. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Ben çok eşli bir insanım' açıklamasının ardından eşi merak edilenler arasında.

24.08.2019 17:40 - Son Güncelleme: 24.08.2019 17:52
Galatasaraylı Diagne'nin sarı-kırmızılı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşi de...

Türkiye'nin onunla tanışması yarım sezonluk 17 maç, 20 gol ve 2 asistle oldu. Kasımpaşa forması ile Spor Toto Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'a imza attı.

Galatasaraylı Diagne'nin sarı-kırmızılı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşi de...

Ancak Diagne transferi Galatasaray için bir fiyaskoya dönüştü.

Galatasaraylı Diagne'nin sarı-kırmızılı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşi de...

SARI-KIRMIZILI PAYLAŞIM

Takımdan gönderileceği iddia edilen Diagne tüm bu iddialara inat sarı-kırmızılı paylaşımlarına devam ediyor.

Galatasaraylı Diagne'nin sarı-kırmızılı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşi de...

Saçlarını sarı-kırmızıya boyatan Diagne'nin imajı sosyal medyada çok konuşuldu. Diagne'nin eşi de en az kendisi kadar Galatasaray paylaşımları yapıyor.

Galatasaraylı Diagne'nin sarı-kırmızılı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eşi de...

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulunmuştu. 27 yaşındaki santrfor, çok eşli bir insan olduğunu ve ileride başka kadınlarla da evlenebileceğini söylemişti.

Fransız L'Observateur dergisine konuşan Diagne, "Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor.Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti. Kendisi, Senegalli başka eşlerimin olacağını biliyor. Bu, çok açık bir gerçek. Buna karşın Soumboulou veya başka birinden beni beklemesini istemedim. Zira beni kısıtlamalarını arzu etmem" demişti.

Bu açıklamaların ardından Galatasaray'daki geleceği muallak oln Diagne'nin eşi merak edilir oldu. İşte başta Diagne'nin eşi olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

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