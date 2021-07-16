Galatasaray'da gündem Berkan Kutlu! Alanyaspor'a yeni teklif
Son dakika Galatasaray haberleri | PSV maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Fatih Terim tarafından ısrarla istenen Alanyaspor'un genç oyuncusu Berkan Kutlu için teklifi revize eden sarı-kırmızılı ekip, bu transferi bitirmek için çabalıyor.
Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın bonservisi için son teklifini 2.4 milyon euro şeklinde revize etti. Pazarlıklara 4 milyon euro ile başlayan Alanyaspor cephesi 3.5 milyon euro'ya indi.
İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. İtalya'dan da talipleri olan 23 yaşındaki orta saha, teknik direktör Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'ı istiyor.
BERKAN KUTLU KİMDİR?
25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Berkan İsmail Kutlu, profesyonel kariyerine Monthey altyapısında başladı. Ardından Sion'un U21 takımına geçen Kutlu, 2020'de A takıma yükseldi ve bedelsiz olarak Alanyaspor'un yolunu tuttu. 1.86 boyundaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor.