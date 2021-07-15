Diego Costa zora girdi, Beşiktaş gözünü Marko Arnautovic’e çevirdi!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Diego Costa ile orta yolu bulamadı... Transferin zora girmesinin ardından Beşiktaş rotayı Marko Arnautovic'e kırdı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Şu ana kadar Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan son şampiyon Beşiktaş, forvet transferi için bir süredir görüştüğü Diego Costa ile orta yolu bulamadı.
Beşiktaş'ta Diego Costa transferinin zora girmesinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim, rotayı daha önce de gündeme gelen ve forvet alternatifleri arasında yer alan Marko Arnautovic'e kırdı.
Beşiktaş'ın Çin'in Shangai Port takımında oynayan ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Avusturyalı forvetle temas kurduğu ve oyuncunun menajerinden transfer şartları ile ilgili bildiği aldığı öğrenildi.
Shangai Port'un Arnautovic'in 14 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak adına oyuncunun bonservisini vermeye sıcak baktığı, 32 yaşındaki oyuncunun da bu sebeple Beşiktaş'tan imza parası istediği belirtildi.