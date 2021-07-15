Vav TV İzle

Diego Costa zora girdi, Beşiktaş gözünü Marko Arnautovic’e çevirdi!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Diego Costa ile orta yolu bulamadı... Transferin zora girmesinin ardından Beşiktaş rotayı Marko Arnautovic'e kırdı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
15.07.2021 22:53 - Son Güncelleme: 15.07.2021 22:59
Diego Costa zora girdi, Beşiktaş gözünü Marko Arnautovic’e çevirdi!

Şu ana kadar Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan son şampiyon Beşiktaş, forvet transferi için bir süredir görüştüğü Diego Costa ile orta yolu bulamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diego Costa zora girdi, Beşiktaş gözünü Marko Arnautovic’e çevirdi!

Costa'nın Benfica'nın teklifine sıcak bakması sonrası yönetim, alternatif oyuncularla temasa başladı.


Diego Costa zora girdi, Beşiktaş gözünü Marko Arnautovic’e çevirdi!

Beşiktaş'ta Diego Costa transferinin zora girmesinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim, rotayı daha önce de gündeme gelen ve forvet alternatifleri arasında yer alan Marko Arnautovic'e kırdı.


Diego Costa zora girdi, Beşiktaş gözünü Marko Arnautovic’e çevirdi!

Beşiktaş'ın Çin'in Shangai Port takımında oynayan ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Avusturyalı forvetle temas kurduğu ve oyuncunun menajerinden transfer şartları ile ilgili bildiği aldığı öğrenildi.


Diego Costa zora girdi, Beşiktaş gözünü Marko Arnautovic’e çevirdi!

Shangai Port'un Arnautovic'in 14 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak adına oyuncunun bonservisini vermeye sıcak baktığı, 32 yaşındaki oyuncunun da bu sebeple Beşiktaş'tan imza parası istediği belirtildi.