Galatasaray'da gözler Feghouli'de! Para kazandırmadan ayrılabilir
Galatasaray yönetiminin gündem maddesi Feghouli... Daha önce takımdan ayrılması istenen fakat sezonun ikinci yarısı gösterdiği performans ile göz dolduran Feghouli'nin Cezayirli futbolcuyla ilgili flaş gelişme... Başarılı oyuncu iyi bir para kazandırmadan takımdan ayrılabilir. İşte o detay...
23.04.2019 15:28
- Son Güncelleme: 23.04.2019 15:40
Galatasaray'da Sofiane Feghouli kıymete bindi. Daha önce Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Feghouli, Galatasaray'ın ikinci yarıdaki kozlarından biri oldu. Hal böyle olun Galatasaray yönetimi Feghouli'nin takımda kalmasını istiyor. Ancak ortada yönetimi rahatsız eden bir detay var.
Geçen yaz ve hatta devre arasında gitmesi istenen yıldız futbolcunun yükselen formu sonrası yeniden değer kazanması, teknik heyetin kararını değiştirdi.
Feghouli'nin performansından memnun olan teknik direktör Fatih Terim'in 29 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle kadroda tutmak istediği bildirildi.
2 sene önce West Ham United'tan 4 milyon 250 bin euroya transfer edilen sarı-kırmızılı oyuncu ile 5 senelik anlaşma yapılırken özel bir madde konulmuş, 2 sene sonunda 4 milyon 250 bin euro getirmesi durumunda serbest kalacağı maddesi sözleşmesine eklenmişti.
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar şimdi Feghouli'nin sözleşmesindeki özel maddeyi kullanıp gitmesinden çekiniliyor.