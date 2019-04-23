Galatasaray'da gözler Feghouli'de! Para kazandırmadan ayrılabilir

Galatasaray'da Sofiane Feghouli kıymete bindi. Daha önce Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Feghouli, Galatasaray'ın ikinci yarıdaki kozlarından biri oldu. Hal böyle olun Galatasaray yönetimi Feghouli'nin takımda kalmasını istiyor. Ancak ortada yönetimi rahatsız eden bir detay var.