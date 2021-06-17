Galatasaray'da Gedson Fernandes kararı! Transfer planı belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu averajla Beşiktaş'ın gerisinde tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in başarılı performansı nedeniyle oyuncuyu bir kez daha kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekibin planı ortaya çıktı.
17.06.2021 10:12
- Son Güncelleme: 17.06.2021 10:12
Benfica'ya geri dönen Gedson Fernandes'i Galatasaray tekrar kiralamak istiyor.
Fatih Terim'in "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha, yeni yönetimin ilk mesai harcayacağı transfer olacak.
Ancak Portekiz'den gelen haberler, Galatasaray'ın Gedson planını bozacağa benziyor.
Benfica cephesi, Gedson'u kamp kadrosuna dahil etti. 1998 doğumlu oyuncunun sezon hazırlıklarındaki performansına göre durumu belli olacak.
Sabah'ın haberine göre; Benfica, ağustos ayına kadar Gedson için cevap vermeyecek ve yıldız oyuncuyu takımda değerlendirmeye çalışacak.