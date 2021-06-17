Galatasaray'da Gedson Fernandes kararı! Transfer planı belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu averajla Beşiktaş'ın gerisinde tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in başarılı performansı nedeniyle oyuncuyu bir kez daha kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekibin planı ortaya çıktı.

17.06.2021 10:12 - Son Güncelleme: 17.06.2021 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





