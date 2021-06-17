Fenerbahçe'de hoca arayışında 5 kritik madde! Detaylar belli oldu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından başlayan hoca arayışları devam ediyor. Marco Silva, Rafael Benitez, Lucien Favre, Fonseca ve Manuel Pellegrini gibi isimlerle temas kuran sarı-lacivertli ekipte Başkan Ali Koç, Haziran'ın son haftasında yeni teknik direktörün açıklanacağına dair işaretler vermişti. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de hoca arayışında 5 madde ön plana çıktı. İşte detaylar...
17.06.2021 11:30
- Son Güncelleme: 17.06.2021 11:42
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç bu ay içerisinde teknik direktör kararını verecek.
BAZI İSİMLER GİDECEK
Ancak bu teknik direktör kararıyla beraber Fenerbahçe'de mevcut kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.
Milliyet'in haberine göre Ali Koç kısa süre içinde kararını verecek ve yeni teknik patronu açıklayacak. Ancak yeni yabancı çalıştırıcıyı zor bir görev bekliyor. Bu süreç şöyle özetleniyor:
1- TAKIMI TANIMA:
Yeni teknik adam öncelikle takımı tanımaya çalışacak. Kadroda yer alan oyuncuların profili, kapasitesi ve bu isimlerin ne vereceğini anlaması için zamana ihtiyaç duyacak.
2- KADRO PLANLAMASI:
Takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili olarak karar aşamasına geçilecek. Yeni hoca bu iş tamamlandıktan sonra da istediği oyuncuların listesini yönetime sunacak.