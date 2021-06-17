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Türkiye - Galler maçı sonrası Şenol Güneş'e şok eleştiri: Güneş güpegündüz batıyor

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, İtalya'nın ardından Galler'e mağlup olarak 2 maçta sıfır çekti. Toplamda 5 gol yiyen ancak henüz gol atamayan milliler, gruptan çıkma şansını adeta mucizelere bıraktı. Karşılaşma sonrası spor yazarları Milli Takım'ın performansını değerlendirirken, Şenol Güneş ise eleştiri oklarının hedefi oldu.

17.06.2021 09:31 - Son Güncelleme: 17.06.2021 09:32
Türkiye - Galler maçı sonrası Şenol Güneş'e şok eleştiri: Güneş güpegündüz batıyor

ERMAN TOROĞLU - EDEBİYATLA OLMAZ

Haydi ilk maç İtalya'ydı. Şenol Güneş, buna ne diyeceksin. 21 takımlı oynanan ligi, 1 hafta evvel bitirdin rakiplerine göre. Maşallah ne kadar iyi hazırlamışsın Milli Takım'ımızı. Dün adamlar istedikleri gibi oynadılar. Yine bir şey yapamadık. Acizdik, ezildik, büzüldük, yenildik. Dünkü maç berabere bitseydi, Galler namına yazık olurdu. Edebiyatla futbol oynanmıyor.

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Türkiye - Galler maçı sonrası Şenol Güneş'e şok eleştiri: Güneş güpegündüz batıyor

Galler'in eti-budu belli… Her iki kanada iyi top kullanan oyuncular koyarsın; en azından Burak'ın arkasında Hakan'la birlikte sağlam üçlü olur, top yapılır, rakip ceza sahası önünde etkili oyunlar üretilir… Şenol Güneş iyidir, hoştur ancak kafası karıştığı zaman bir adeta önyargılarına esir oluyor. Güneş güpegündüz batıyor deyim yerindeyse!

Türkiye - Galler maçı sonrası Şenol Güneş'e şok eleştiri: Güneş güpegündüz batıyor

Koşarak oynanıyor, yardımlaşarak oynanıyor, tekmeye kafa sokarak oynanıyor, yürekle oynanıyor. Bizim sahadaki futbolcular milli takım futbolcuları gibi değillerdi. Lejyonerler gibilerdi. Eski bir deyimdir hani; parayla asker tutarsınız mücadele ettirirsiniz. Hiçbir şey oynamadık iki maçta da. "Türk Milli Takımı bu mu!" dedik.

Türkiye - Galler maçı sonrası Şenol Güneş'e şok eleştiri: Güneş güpegündüz batıyor

Adamlarla kavga etmeye kalktık, onu bile beceremedik, oyunun sonlarına doğru. 15 kişi birden kavgaya girmeye kalktılar. Biz onu bile yapamadık. Bu Milli Takım için önce federasyona bakarım, sonra da teknik direktöre. Ama benim için sürpriz olmadı. Türkiye'deki futbol kalitesinden böyle Milli Takım çıkardı.

Türkiye - Galler maçı sonrası Şenol Güneş'e şok eleştiri: Güneş güpegündüz batıyor

Zaten Türkiye liginde oynayan futbolcularımız azdı ilk 11'de sahaya sürdüğümüz iki maçta da. Doldurdular 'bizim çocuklar sizin çocuklar' diye. Benim bildiğim çocuklarım; tekmeye kafa sokardı. Maç bitince yürüyecek halleri kalmazdı. Onun için bunlar benim çocuklarım değil, sizin çocuklarınız olsun. Hep beraber federasyonla, teknik direktörle mutlu yeni sezonlara.